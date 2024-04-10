«Μετωπική» σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στη σκιά των Ευρωεκλογών και με στόχο την «κατάκτηση» της δεύτερης θέσης.

Μιλώντας στον Alpha, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ που πήραμε έναν ευρωβουλευτή της ΝΔ στο ψηφοδέλτιό μας. Την ίδια στιγμή που αυτοί έκαναν μεταγραφή τον ίδιο τους τον αρχηγό από τη Νέα Δημοκρατία» εννοώντας τον ίδιο τον κ. Κασσελάκη.



Ακόμη, αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που πρότεινε εκλογές με διεθνείς παρατηρητές, σημείωσε ότι «είπε μια κουταμάρα και τη μάζεψε αμέσως» για να προσθέσει: «Η πολιτική του lifestyle είναι δώρο στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη». Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, «το αποτέλεσμα της 9ης Ιουνίου είναι που θα πιέσει την κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική. Δηλαδή το ισχυρό ΠΑΣΟΚ».

Θα είναι λάθος, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, να ψηφίσουμε κόμματα που είναι πάρκινγκ του κ. Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση χρειάζεται αντιπολίτευση που μπορεί να πιέσει στη σωστή κατεύθυνση, όπως έχουμε κάνει εμείς σε κάθε ευκαιρία.

Απαντώντας, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να εμφανιστεί ως κύριος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά οι λεονταρισμοί του είναι κούφια λόγια. Κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι βάζει πλάτη στην κυβέρνηση και καταλήγει ευχόμενος στον κ. Ανδρουλάκη να συνεχίσει να ονειρεύεται τη δεύτερη θέση.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Στη συνέντευξή του στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να εμφανίσει τον εαυτό του ως τον κύριο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα λεγόμενά του, ωστόσο, φανέρωσαν πως οι λεονταρισμοί περί “σκληρής αντιπολίτευσης” δεν είναι τίποτε περισσότερο από κούφια λόγια.

Κι αυτό γιατί ο κ. Ανδρουλάκης την ίδια στιγμή που χαρακτήριζε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως αναξιόπιστη και τον ίδιο τον πρωθυπουργό ως υπονομευτή του κράτους Δικαίου, φάνηκε ότι εντέλει την εμπιστεύεται ως προς τη διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογών. Μιλάμε για την κυβέρνηση που έχει μετατρέψει τα προσωπικά δεδομένα των εκλογέων του εξωτερικού σε πεδίο για προεκλογική προπαγάνδα, εκτός όλων των άλλων.

Κι ενώ ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ πάσχιζε να υποδυθεί τον μοναδικό αντίπαλο του Κυρ. Μητσοτάκη, εκτοξεύοντας λάσπη προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατέληξε στο αμίμητο: ότι δεν χρειάζονται πρόωρες εκλογές γιατί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα αναγκάσει τον κ. Μητσοτάκη να αλλάξει πολιτική!

Είναι πλέον ολοφάνερο ποιος κάνει πλάτες στη ΝΔ. Κατά τα άλλα, ευχόμαστε στον κ. Ανδρουλάκη να συνεχίσει τα όνειρα για τη δεύτερη θέση. Τζάμπα είναι, άλλωστε».​

