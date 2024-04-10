«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο λαός θα στείλει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα στις ευρωεκλογές», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης από την πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι, στη δεύτερη συνεχόμενη εκδήλωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρουσίασης των υποψήφιων των προκριματικών που συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο της Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι είκοσι παρουσιάστηκαν χθες, ενώ μετά και την αποψινή παρουσίαση, το τρίπτυχο αυτών των εκδηλώσεων σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους στο ψηφοδέλτιο Αττικής ολοκληρώνεται με την εκδήλωση της Παρασκευής στην πλατεία της Νέας Σμύρνης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε ότι «εμείς δεν είμαστε εδώ μόνο να αποκομίσουμε την αρνητική, τιμωρητική ψήφο του κόσμου» που εκτίμησε ότι θα υπάρξει προς τη ΝΔ, «είμαστε εδώ με τις προτάσεις μας και με την ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ, με την δημοκρατική διαδικασία που επιδεικνύουμε, θαρραλέα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του λαού». Υποστήριξε ότι «υπάρχει ρεύμα εκεί έξω», «το βλέπω, το βλέπετε και έχουμε μία ευκαιρία για το καλό του τόπου αυτό το ρεύμα να συγκρουστεί με την άδεια κάλπη και να μας εκπλήξει όλους θετικά». «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στις 9 Ιουνίου θα σκίσουμε», είπε κατά το κλείσιμο της εκδήλωσης.

Ο κ. Κασσελάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση και υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε χρόνο στην Ελλάδα για άλλους θανάτους», για να τονίσει ότι «η ανθρώπινη ζωή έχει αξία κι αν δεν μπορούν να της δώσουν αξία στην αστυνομία, στο σιδηρόδρομο, στο ΕΣΥ, τότε ας κάνουν πέρα». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα «υποτιθέμενα μέτρα» για την αντιμετώπιση του μπούλινγκ ως «επικοινωνιακό αντιπερισπασμό» για τις εξελίξεις γύρω από τη γυναικοκτονία έξω από το Α.Τ. Αγ. Αναργύρων. Χαρακτήρισε αυτά τα μέτρα ως «δεξιά ξινά σταφύλια», ενώ αντιπαρέβαλε δύο προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ από τις συνολικές παρεμβάσεις που προανήγγειλε ότι θα ανακοινώσει.

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης παρουσίασε τις τέσσερις βασικές αλλαγές που ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αναγκαίο να γίνουν στην Αστυνομία, «προκειμένου να αποκτήσει ξανά πραγματική ασφάλεια η Ελληνίδα και ο Έλληνας».

Ειδικότερα, ο κ. Κασσελάκης ευχαρίστησε όλους τους υποψήφιους και τους συνεχάρη «για το γεγονός ότι βάζουν τον εαυτό τους μπροστά στην κρίση του κόσμου και μπαίνουν στην πρώτη γραμμή». «Έχετε ρόλο να παίξετε και στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κοινωνία», είπε, τονίζοντας ότι η κοινωνική ευθύνη είναι στην καρδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτήρισε τη διαδικασία διαμόρφωσης του ευρωψηφοδελτίου ως πρωτόγνωρη για τον τόπο μας, δηλαδή το να δίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη δύναμη στους πολίτες «να πάρουν τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους».

Ο κ. Κασσελάκης σχολίασε ότι «έσπευσε η κυβέρνηση να ανακοινώσει υποτιθέμενα μέτρα για το μπούλινγκ. Βιαστικά, αγχωτικά, χωρίς καν να περιμένει τις προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής την οποία η ίδια σύστησε». Υποστήριξε ότι το έκανε «για επικοινωνιακό αντιπερισπασμό». «Εντολή Γκρίνμπεργκ», σχολίασε, «σκοτώνουν τις γυναίκες έξω από τα αστυνομικά τμήματα; Τι λέει λοιπόν ο Γκρίνμπεργκ για να το αποφύγει; Ας μιλήσουμε για μπούλινγκ, δήθεν ότι παρέχουμε προστασία στα ελληνόπουλα. Ας στείλουμε και τον πρωθυπουργό -συνοδεία 20 αυτοκινήτων που για τον Μητσοτάκη εύκολα γίνονται ταξί- σε ένα σχολείο, να πει στα παιδιά ότι κι αυτός, ο μεγαλωμένος στα πούπουλα της εξουσίας, δέχτηκε μπούλινγκ γιατί του άδειασαν την τσάντα». Είπε ότι όμως στην ουσία ανακοίνωσαν «μέτρα τα οποία είχαν ήδη ανακοινώσει χωρίς αυτά να πραγματοποιηθούν ποτέ». «Κοστίζει κάτι η εξαγγελία; Όχι, τζάμπα είναι», συνέχισε, «όπως η δημόσια δέσμευση που έδωσε ο πρωθυπουργός στη μητέρα των δύο γυμνασιόπαιδων στη Γαύδο, που της υποσχέθηκε τηλεκπαίδευση μπροστά στις κάμερες και πήγα επιτόπου, τη βρήκα, και η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα». Σχολίασε ότι «αυτό η ΝΔ το βαφτίζει λαϊκισμό, το να μην μορφώνονται τα παιδιά μας στις ακριτικές περιοχές είναι λαϊκισμός. Μάλιστα».

Είπε ότι τα «δήθεν μέτρα για το μπούλινγκ» είναι «δεξιά ξινά σταφύλια: αποβολές, ποινολόγιο, επίρριψη ευθυνών στους γονείς, καταγγελίες πολιτών». Ρώτησε «σε ποιον αιώνα ζουν αυτοί οι επαγγελματίες πολιτικοί», «δεν έχουν ανοίξει ένα βιβλίο να διαβάσουν για τις εκατοντάδες επιστημονικές έρευνες για το θέμα, που δείχνουν ότι οι τιμωρητικές μέθοδοι σε αυτές τις ηλικίες έχουν πάντα αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογική ανάπτυξη, εντείνουν την αντιδραστικότητα και μειώνουν τις επιδόσεις των παιδιών στα μαθήματα;».

Δύο σημεία του σχεδίου για την αντιμετώπιση του μπούλινγκ

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μέσα από τον αντίστοιχο Τομέα του κόμματος και το αντίστοιχο think tank, θα διατυπώσει «ένα πλήρες, σύγχρονο σχέδιο για την αντιμετώπιση του μπούλινγκ». Ωστόσο υπογράμμισε δύο σημεία του σχεδίου: «Πρώτον, ψυχολόγος με διδακτική ώρα σε κάθε σχολείο, ακριβώς όπως ο γυμναστής και ο καθηγητής των καλλιτεχνικών. Δεύτερον, επανόρθωση αντί για σκληρή τιμωρία». Γιατί, είπε, τα παιδιά μαθαίνουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους στο σχολείο, όχι να μισούν το σχολείο. «Αυτή είναι η σωστή προοδευτική αντιμετώπιση του μπούλινγκ», πρόσθεσε.

Οι 4 αλλαγές για την Αστυνομία

Ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι «όλα αυτά γίνονται για να ξεχάσουν οι πολίτες ότι πλέον όταν πηγαίνουν στην αστυνομία, κινδυνεύουν να τους ζητηθεί να καλέσουν την αστυνομία». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μία κοπέλα προσπάθησε να σώσει τη ζωή της και ο θεσμός αυτός την πρόδωσε». Σημείωσε ότι «δεν έχουμε χρόνο στην Ελλάδα για άλλους θανάτους, η ανθρώπινη ζωή έχει αξία κι αν δεν μπορούν να της δώσουν αξία στην αστυνομία ακόμα στο σιδηρόδρομο, στο εσύ, τότε ας κάνουν πέρα».

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσίασε τις αλλαγές «που είναι αναγκαίο να γίνουν στην αστυνομία, προκειμένου να αποκτήσει ξανά πραγματική ασφάλεια η Ελληνίδα και ο Έλληνας»:

Αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Αστυνομίας: Από τη Βουλή των Ελλήνων, με διακομματική συναίνεση. Να λογοδοτεί η ηγεσία της αστυνομίας στους Έλληνες πολίτες. Εισαγωγή όλων των αστυνομικών στην Αστυνομία μέσω πανελληνίων εξετάσεων και μετά από ολοκλήρωση της φοίτησής τους στην ανώτατη σχολή αστυφυλάκων. Τέλος στην πρόσληψη ‘Ειδικών Φρουρών' με εκπαίδευση δύο μόλις μηνών. Μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση των αστυνομικών. Δια βίου εκπαίδευση και διεύρυνσή της σε νέου τύπου εγκλήματα, σε θέματα έμφυλης βίας, μπούλινγκ, προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Εφαρμογή του Συστήματος ‘Αστυνομικός της Γειτονιάς' (Community Policing):

Ο αστυνομικός δηλαδή που υπηρετεί σε μια περιοχή να υπηρετεί για μεγάλη χρονική διάρκεια σε αυτή τη γειτονιά, να γνωρίζει τα προβλήματά της, να χτίζει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες του τόπου όπου υπηρετεί».

Σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση μιλάει για πολιτική του lifestyle και έλλειψη προτάσεων, τονίζοντας ότι «λοιπόν, θα ακούν από εμάς ξεκάθαρες προτάσεις για τα πάντα - όπως είδαν τώρα για την ασφάλεια» και «θα είναι προτάσεις από ειδικούς, όχι από πολιτικάντηδες, προτάσεις σύγχρονες, ευρωπαϊκές, όχι από τα αραχνιασμένα συρτάρια της δεξιάς, προτάσεις που λύνουν τα προβλήματα, όχι που τα σκεπάζουν».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έκλεισε την αρχική παρέμβαση του μιλώντας για «το μεγάλο σκέπασμα που βλέπουμε, το μεγάλο κουκούλωμα, τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών». Σημείωσε ότι θα επαναλαμβάνει τα ερωτήματα «μέχρι ο πρωθυπουργός να αναγκαστεί να απαντήσει. Συγκεκριμένα του απηύθυνε τα εξής ερωτήματα: «Ήξερε ή δεν ήξερε για το μπάζωμα πριν γίνει; Ποιος έχει τη δύναμη να παραγγέλνει μπάζωμα και αυτό να γίνεται την ίδια στιγμή; Ήξερε ή δεν ήξερε για τη μονταζιέρα την ίδια νύχτα του εγκλήματος; Ποιος έχει τη δύναμη να παραγγέλνει μοντάζ στις συνομιλίες και αυτό να γίνεται την ίδια στιγμή;». Πρόσθεσε ότι «επειδή ο πρωθυπουργός ήταν τόσο σίγουρος στις 22 Μαρτίου πέρυσι ότι το υλικό στην εμπορική αμαξοστοιχία δεν ήταν εύφλεκτο», «τον ρωτάω: μπορεί αυτό να το πει και σήμερα ένα χρόνο μετά, με σιγουριά; Να μας πει ότι αυτό που είπε πέρυσι ισχύει. Το είπε στον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές πέρυσι, τον προκαλώ να το πει και τώρα».

Ακολούθως η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Βούλα Κεχαγιά, παρουσίασε τους επόμενους 25 υποψήφιους:

Αναστόπουλος Παναγιώτης (συνταξιούχος Ο.Α., πρώην διεθνής διαιτητής καλαθοσφαίρισης) Γούναρης Γιάννης (δικηγόρος) Δημητρέλης Δημήτρης (νοσηλευτής) Ζάγκλαρης Ιωάννης (ιδιωτικός υπάλληλος Ζαχαροπούλου Χριστίνα (τραπεζικός υπάλληλος) Κυριακόπουλος Δημήτρης (μουσικοσυνθέτης) Κωτούλα Καλλιόπη - Βίλλυ (σεναριογράφος & νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας) Μαύρος Θεόφιλος (επιχειρηματίας) Μπέη Μάρθα (κοινωνικής λειτουργός) Μπινετζής Δημοσθένης (πολιτικός επιστήμονας) Παναγιώτου Λάμπρος (δημοσιογράφος) Πανταζίδης Αύγουστος (σύμβουλος επιχειρήσεων) Χαρίτου Λίνα-Σταυρούλα (σχεδιάστρια ενδυμάτων) Πεφάνης Ρόμπερτ (καθηγητής επικοινωνίας-στέλεχος εκπαιδευτικού οργανισμού) Πιπερίδης Ζαχαρίας (πολιτικός επιστήμονας) Πνευματικός Νίκος (καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) Προδρομίτης Δημήτριος (δικηγόρος - θεολόγος) Σαπουνά Αναστασία (εφοριακός) Σιδερά Εύα (ιδιωτική υπάλληλος) Σπανέα Ρεγγίνα-Αγγελίνα (οικονομολόγος- εκπαιδεύτρια ενηλίκων ΣΑΑΕΚ) Στόφιλας Ηλίας (ποιητής-υποψήφιος διδάκτωρ φιλολογίας ΕΚΠΑ) Πανόπουλος Δημήτρης (δημοσιογράφος) Μπεκατώρου Σοφία (ψυχολόγος, ολυμπιονίκης ιστιοπλοΐας) Κωνσταντάρα Δήμητρα (δημόσιος υπάλληλος) Ζάρρα Μαλλούς Δήμητρα (αεροσυνοδός)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

