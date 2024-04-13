Λογαριασμός
Επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον

Κατά την επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη, ο κος Κασσελάκης θα συμμετάσχει στις 14.4.2024 στις εορταστικές εκδηλώσεις και στην παρέλαση για την Εθνική Παλιγγενεσία ως επίτιμος προσκεκλημένος.

Επίσκεψη Στέφανου Κασσελάκη σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον

Επίσκεψη σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, το διάστημα 14-16 Απριλίου.

Κατά την επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη, ο κος Κασσελάκης θα συμμετάσχει στις 14.4.2024 στις εορταστικές εκδηλώσεις και στην παρέλαση για την Εθνική Παλιγγενεσία ως επίτιμος προσκεκλημένος. Την ίδια ημέρα, ο κ. Κασσελάκης θα συναντηθεί με τον Πολιτειακό Γερουσιαστή των Δημοκρατικών και Αναπληρωτή Επικεφαλής της Πολιτειακής Γερουσίας Νέας Υόρκης, Michael Gianaris.

Στις 15.4.2024, ο κος Κασσελάκης θα πραγματοποιήσει συνάντηση στις 10:30 π.μ. με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα πραγματοποιήσει γεύμα εργασίας στις 12:00 μ.μ. με επενδυτικούς και οικονομικούς φορείς. Θα ακολουθήσει συνάντηση με την ηγεσία του πολιτικού κόμματος DSA Νέας Υόρκης στις 17:00 μ.μ., ενώ στις 18:15 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Στις 19:00 μ.μ., ο κ. Κασσελάκης θα συμμετάσχει σε ανοικτή εκδήλωση που διοργανώνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ΗΠΑ, στο Κεφαλλονίτικο Σπίτι «Κέφαλος».

Στις 16.4.2024, ο κος Κασσελάκης θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον. Στις 10:15 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον βουλευτή του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Chris Pappas, ενώ στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων του οργανισμού American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), Stephen Schneider. Στις 12:00 μ.μ., θα συναντηθεί με το μέλος του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Ro Khanna, ενώ στις 14:30 μ.μ., θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την Principal Deputy Assistant Secretary of State for European & Eurasian Affairs του State Department, Πρέσβυ Yuri Kim. Στις 16:30 μ.μ., ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα επισκεφθεί τα γραφεία του Center for Strategic & International Studies (CSIS).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

