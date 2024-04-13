Επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον

Επίσκεψη σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, το διάστημα 14-16 Απριλίου.

Κατά την επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη, ο κος Κασσελάκης θα συμμετάσχει στις 14.4.2024 στις εορταστικές εκδηλώσεις και στην παρέλαση για την Εθνική Παλιγγενεσία ως επίτιμος προσκεκλημένος. Την ίδια ημέρα, ο κ. Κασσελάκης θα συναντηθεί με τον Πολιτειακό Γερουσιαστή των Δημοκρατικών και Αναπληρωτή Επικεφαλής της Πολιτειακής Γερουσίας Νέας Υόρκης, Michael Gianaris.

Στις 15.4.2024, ο κος Κασσελάκης θα πραγματοποιήσει συνάντηση στις 10:30 π.μ. με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα πραγματοποιήσει γεύμα εργασίας στις 12:00 μ.μ. με επενδυτικούς και οικονομικούς φορείς. Θα ακολουθήσει συνάντηση με την ηγεσία του πολιτικού κόμματος DSA Νέας Υόρκης στις 17:00 μ.μ., ενώ στις 18:15 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Στις 19:00 μ.μ., ο κ. Κασσελάκης θα συμμετάσχει σε ανοικτή εκδήλωση που διοργανώνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ΗΠΑ, στο Κεφαλλονίτικο Σπίτι «Κέφαλος».

Στις 16.4.2024, ο κος Κασσελάκης θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον. Στις 10:15 θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον βουλευτή του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Chris Pappas, ενώ στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Διευθυντή Διεθνών Υποθέσεων του οργανισμού American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), Stephen Schneider. Στις 12:00 μ.μ., θα συναντηθεί με το μέλος του Κογκρέσου του Δημοκρατικού Κόμματος, Ro Khanna, ενώ στις 14:30 μ.μ., θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την Principal Deputy Assistant Secretary of State for European & Eurasian Affairs του State Department, Πρέσβυ Yuri Kim. Στις 16:30 μ.μ., ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα επισκεφθεί τα γραφεία του Center for Strategic & International Studies (CSIS).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

