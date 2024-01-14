«Αν η ακρίβεια είναι η μεγάλη μάχη που δίνουμε εμείς και άλλες χώρες, η αντιμετώπιση του δημογραφικού, η στήριξη της νέας οικογένειας είναι το μεγαλύτερο στοίχημα.Το μεγάλο μας καθήκον είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Η οικογένεια ήταν, είναι και παραμένει στον πυρήνα της πολιτικής της ΝΔ», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών είναι η εισαγόμενη ακρίβεια. Δεν μένουμε στα λόγια, κάνουμε παρεμβάσεις, οι οποίες είναι συνεχείς», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην αύξηση του κατώτατου μισθού, ο κ.Μαρινάκης υπογράμμισε: «Η προεκλογική δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ θα τηρηθεί γιατί η αντίστοιχη δέσμευση της προηγούμενης τετραετίας τηρήθηκε στο διπλάσιο.Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 20%».

Τόνισε επίσης ότι «τώρα έχουμε έναν στόχο: 950 ευρώ ο κατώτατος, 1500 ευρώ ο μέσος μισθός. Με τις μειώσεις φόρων μειώθηκε και η ανεργία».

Για το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι «είναι μία υποχρέωση της πολιτείας προς τους πολίτες που αυτή την στιγμή, δεν έχουν ίσα δικαιώματα σε κάποια σημαντικά ζητήματα. Έχουμε καθήκον να μιλήσουμε στους πολίτες, πρώτα στους βουλευτές μας», σημειώνοντας ότι « Από τη Δευτέρα η ενημέρωση των βουλευτών για το νομοσχέδιο της ισότητας στον γάμο. Αυτή τη φορά η ενημέρωση των βουλευτών θα γίνει πριν το υπουργικό συμβούλιο».

«Ο Πρωθυπουργός ζητά από τους βουλευτές να το υπερψηφίσουν και λέει πως αν κάποιος είναι κατά, είναι καλύτερο να απέχει παρά να το καταψηφίσει», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι «η μη επιβολή κομματικής πειθαρχίας στους βουλευτές, είναι μία κουλτούρα της παράταξής μας για ζητήματα δικαιωμάτων. Δεν θέλουμε ούτε να διχάσουμε, ούτε να βάλουμε κανέναν απέναντι. Θέλουμε να πείσουμε με τα επιχειρήματά μας. Η αποχή είναι μία λύση. Θέλουμε υπερψήφιση και δεν ζητάμε αποχή».

Σχολιάζοντας την θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, περί κομματικής πειθαρχίας ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε «πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει αλλάξει 4-5 φορές στάση στο θέμα αυτό».

Πηγή: skai.gr

