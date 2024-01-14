Στα τέλη Ιανουαρίου ολοκληρώνει ο e-ΕΦΚΑ την πιλοτική φάση της καινοτόμου δράσης του που αφορά στους εν δυνάμει συνταξιούχους.

Ήδη, ο φορέας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1555, έχει αναλάβει και υλοποιεί την πρωτοβουλία για την τηλεφωνική ενημέρωση και την καθοδήγηση των ασφαλισμένων του με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησής τους.

Η συγκεκριμένη δράση σχεδιάστηκε, με σκοπό την προσωποποιημένη και εξατομικευμένη υποστήριξη τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με στόχευση σε πρώτη φάση σε συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων, προκειμένου σταδιακά να παγιωθεί ως παρεχόμενη υπηρεσία προς τις ασφαλισμένες και τους ασφαλισμένους του φορέα.

Όπως αναφέρει ο φορέας, στο πλαίσιο αυτό, η εκκίνηση για το «επιθετικό» marketing του e-ΕΦΚΑ έχει γίνει με 1.000 εν δυνάμει συνταξιούχους που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα, καθώς πρόκειται για υποθέσεις με λιγότερο περίπλοκες διαδικασίες ως προς τη θεμελίωση κανόνων συνταξιοδότησης.

Στη συνέχεια, η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορούν να ενημερωθούν εγκαίρως και εκείνοι για την επικείμενη συνταξιοδότησή τους.

Συγκεκριμένα, ο e-ΕΦΚΑ προσεγγίζει, με δική του πρωτοβουλία, τον πολίτη, για να τον διευκολύνει, επικοινωνώντας μαζί του τηλεφωνικά. Η εν λόγω υποστήριξη παρέχεται με βάση τα στοιχεία που τηρεί ο φορέας στα αρχεία του για την άσκηση των καθηκόντων του και δεν αντλεί κανένα στοιχείο από άλλους φορείς.

Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό, ενεργοποιούνται όλοι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που πληρούν το ηλικιακό όριο, το οποίο απαιτείται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν προκαταβολικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. βεβαίωση ενσήμων), ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα όπου εντοπίζονται φάκελοι συνταξιοδότησης να παραμένουν σε εκκρεμότητα για αρκετό χρονικό διάστημα, ελλείψει κάποιων δικαιολογητικών.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις εν δυνάμει συνταξιούχων με διαδοχική ασφάλιση σε περισσότερα του ενός ασφαλιστικά ταμεία στη διάρκεια του εργασιακού βίου τους, η προληπτική ενημέρωση θα λειτουργήσει ευεργετικά, για να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος αναμονής, καθώς θα έχει γίνει όλη η απαραίτητη προεργασία.

Ο e-ΕΦΚΑ έχει ήδη στη διάθεσή του τις πληροφορίες που αφορούν στον ασφαλιστικό βίο του κάθε ασφαλισμένου και στη συνταξιοδότησή του.

Επομένως, θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που έχει ήδη στην κάτοχή του, για να ενημερώσει τους εν δυνάμει συνταξιούχους του σχετικά με τον χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, για τον τρόπο υποβολής της αίτησης και για τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται.

Η προληπτική ενημέρωση προβλέπει ότι θα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες και σαφείς κατευθύνσεις τηλεφωνικά, ώστε να υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να απαντώνται όλες οι σχετικές απορίες, όπως, για παράδειγμα, το αρμόδιο υποκατάστημα, τυχόν δικαιώματα εξαγορών κλπ.

Οι οδηγίες παρέχονται προς τους ασφαλισμένους που, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται από τον e-ΕΦΚΑ, πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο 2024.

Από τους ασφαλισμένους, σε καμία περίπτωση, δεν θα ζητηθεί να δώσουν στον e-ΕΦΚΑ ειδικά δεδομένα ή στοιχεία σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς.

Δόμνα Μιχαηλίδου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Εφαρμόζουμε την κοινωνική πολιτική στην πράξη

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δηλώνει ότι, χάρη στη νέα υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, για πρώτη φορά, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πηγαίνει στον πολίτη και όχι ο πολίτης στο υπουργείο.

Όπως σημειώνει, «πλέον, ο ασφαλισμένος μπορεί να ενημερώνεται τηλεφωνικά από τον φορέα, έξι μήνες πριν από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, για τη δυνατότητα συνταξιοδότησής του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσει. Στο εξής, μέσω της νέας υπηρεσίας, που έχει ήδη δοκιμαστεί σε χιλιάδες συμπολίτες μας, επιδιώκουμε αφενός μεν να αποφευχθεί κάθε ταλαιπωρία του ασφαλισμένου αφετέρου δε να εκδοθεί ταχύτερα η σύνταξή του».

«Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε συνεχώς την καθημερινότητα των Ελλήνων και αυτό καταφέρνουμε, μέσω του e-ΕΦΚΑ. Να εφαρμόζουμε την κοινωνική πολιτική στην πράξη. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντάς τους τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες, με ευκολία, ταχύτητα και αξιοπιστία» υπογραμμίζει η κ. Μιχαηλίδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

