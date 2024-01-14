Αύριο Δευτέρα έρχεται συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές, όπως δήλωσε η υπ. Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως στον ΣΚΑΪ.

Δικαίωμα επιστολικής ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες ψηφοφόροι στη χώρα και στο εξωτερικό. Οι εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω επιστολικής ψήφου, πρέπει να το δηλώσουν μέχρι και 40 ημέρες πριν τις εκλογές. Επίσης διευκρίνισε ότι οι κάτοικοι του εξωτερικού, θα ψηφίζουν μόνο με επιστολική ψήφο.

Η Ν. Κεραμέως παρουσίασε αναλυτικά την διαδικασία, τον φάκελο και τα ψηφοδέλτια και διαβεβαίωσε ότι η ψήφος του κάθε πολίτη δια αλληλογραφίας θα είναι απολύτως διασφαλισμένη.

Το αίτημα για επιστολική ψήφο θα γίνεται στην πλατφόρμα μόνο με τους κωδικούς Taxis του ψηφοφόρου, ο οποίος στη συνέχεια θα λαμβάνει επιβεβαιωτικό sms στο κινητό του και θα μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία του φακέλου, μέχρι αυτός να φτάσει στα χέρια του σφραγισμένη.

Ο φάκελος, σύμφωνα με την υπουργό, πρέπει να έχει φτάσει στην Ελλάδα Σάββατο 8 Ιουνίου, μια ημέρα πριν τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών.

Ερχονται 16.500 νέες προσλήψεις

Η υπουργός ανακοίνωσε ακόμα ότι έρχονται 16.500 νέες προσλήψεις σε όλους τους τομείς και σε όλα τα υπουργεία.

Η απόφαση ελήφθη με προτεραιότητα στην Υγεία, όπου θα γίνουν 6.500 μόνιμοι διορισμοί.

Επίσης, έμφαση δόθηκε στον τομέα της κλιματική κρίσης και της προστασίας των δασών – προσλήψεις σε αντίστοιχες ειδικότητες– και στην υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό.

Πηγή: skai.gr

