Για τις παρεμβάσεις στις τράπεζες, γιατί αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, τα πυρά της αντιπολίτευσης, τις ανακοινώσεις για τα social media που αναμένονται σήμερα από τον πρωθυπουργό αλλά και το μπλόκο των Σπαρτιατών μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Έχουμε έσοδα χωρίς να υπερφορολογούμε τους πολίτες»

Αρχικά, ο κ. Μαρινάκης ξεκίνησε λέγοντας πως: «Η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε πως εισπράττουμε περισσότερα σαν κράτος από τους φόρους και μάλιστα συνειδητά ψευδώς μας λέγανε πως το κάνουμε από υπερφορολόγηση. Όταν ερχόμαστε και τους λέμε πως τα λεφτά αυτά είναι από τη μείωση της ανεργίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από το γεγονός πως η Ελλάδα έχει αυξήσει το ΑΕΠ της. Παίρνουμε παραπάνω έσοδα χωρίς να υπερφορολογούμε τους πολίτες και με αυτά τα λεφτά, που δεν αρέσουν στην αντιπολίτευση, απαντάμε σταδιακά στις ανάγκες των πολιτών. Για παράδειγμα, οι ένστολοι με το επίδομα επικινδυνότητας. Είναι ένας μισθός παραπάνω το χρόνο. Συνταξιούχοι, που έχουν δίκαια αιτήματα, όπως την απαλλαγή από την φαρμακευτική δαπάνη. Τρίτον, οι γιατροί, η νέα αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών. Αγρότες, μόνιμος μηχανισμός επιστροφής του φόρου κατανάλωσης. Αυτά που εισπράττονται πρέπει να δίνονται δίκαια».

Για τις τράπεζες: «Η κυβέρνηση πέρασε από τα λόγια στις πράξεις»

Για τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για τις τράπεζες και τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «να θυμίσω πώς η αντιπολίτευση πρότεινε αρχικά την φορολόγηση των τραπεζών. Την ξεκίνησε από τα 800 εκατ. ευρώ και όσο περνούσαν οι μέρες την μείωναν και την έφτασαν κάπου στα 200 εκατ. Αυτό δεν έλυνε κανένα πρόβλημα γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε ''θα φορολογήσω τις τράπεζες και από τα λεφτά αυτά θα δώσω κάπου λεφτά''. Αυτό δεν θα είχε ως αποτέλεσμα την ανακούφιση των πολιτών. Με το ΠΑΣΟΚ πήγαμε από έναν τοξικό λαϊκισμό σε έναν σοβαροφανή λαϊκισμό. Εμείς πάνω στα λογικά, δίκαια αιτήματα των πολιτών δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Ένα αίτημα ήταν οι χρεώσεις, τις μηδενίζουμε ως προς τις ΔΕΚΟ και τις πάμε στα 50 λεπτά προς τα εμβάσματα μέχρι 5.000 ευρώ. Είναι το μόνο αίτημα; όχι. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι το στεγαστικό. Εκεί, δίνουμε έναν χρόνο στις τράπεζες να απελευθερώσουν ακίνητα και μετά διπλασιάζουμε τον ΕΝΦΙΑ από το 2026. Άλλη μεγάλη ανάγκη είναι τα σχολεία μας. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ένα πρόγραμμα 250 εκατ. ευρώ, το "Μαριέττα Γιαννάκου", για να ανακαινιστούν από τους δήμους σε σύμπραξη με το δημόσιο. Λέμε στις τράπεζες, άλλα 100 εκατ. ευρώ.

Σημασία έχει ό,τι λέμε, να το αποδεικνύουμε. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που πέρασε από τα λόγια, τα πανό, τις πορείες, στις πράξεις. Πόσα χρόνια ακούτε την Αριστερά και την Κεντροαριστέρα να λένε ''κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, θα φορολογήσουμε τον μεγάλο πλούτο, θα τα πάρουμε από τους μεγάλους και θα τα δώσουμε στους μικρούς''. Πείτε μου άλλον πρωθυπουργό, που πρώτον έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, έχει φορολογήσει τις εταιρείες ενέργειας για να δώσει στους πολίτες (χρήματα) λόγω υπερβολικών αυξήσεων και πείτε μου άλλη κυβέρνηση που έχει πάρει αυτά τα μέτρα για τις τράπεζες. Όταν συγκρίνεται η πραγματικότητα με τη θεωρία και τις ονειρώξεις κάποιων, δύσκολα κερδίζει στα λόγια η πραγματικότητα. Όλα αυτά που σας λέω έχουν γίνει σε μια χώρα που χορτάσαμε από λόγια».

Γιατί δεν ελήφθησαν νωρίτερα τα μέτρα για τις τράπεζες

Σε ερώτηση γιατί δεν ελήφθησαν νωρίτερα τα μέτρα αυτά και εάν θα απειλούνταν η σταθερότητα των τραπεζών είχαν ληφθεί για παράδειγμα πριν από δύο χρόνια, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «δεν θέλει κανείς να ξαναφτάσουν οι τράπεζες στο σημείο που είχαν φτάσει πριν από κάποια χρόνια. Όποιος έχει επιδίωξη να τιμωρήσει μια επιχείρηση, να τιμωρήσει το κέρδος και όχι το αδικαιολόγητο ή το προϊόν αισχροκέρδειας. Όποιος έχει επιδίωξη να κλείσει μια επιχείρηση, δεν έχει καμία θέση στη λογική της κυβέρνησης. Εμείς δεν πιστεύουμε σε εκδικητικά μέτρα. Πιστεύουμε στη μείωση φορολογίας για όλους, θέλουμε να παίρνει ανάσα η οικονομία. Άρα όχι, δεν είναι αυτοσκοπός της κυβέρνησης να φορολογεί ή να τιμωρεί τις τράπεζες, όταν όμως βλέπει πως κάτι ξεφεύγει, τότε παρεμβαίνει υπέρ των πολιτών. Όπως έκανε και στην ενέργεια και στις τράπεζες».

Για τα κόκκινα δάνεια, τόνισε πως «τα έχουμε μειώσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Από 92 στα 70 δις». Ακόμη, αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τα IRIS που έχει κάνει επίσης η κυβέρνηση.

«Η αντιπολίτευση πρότεινε για τις τράπεζες μέτρα που δεν επιτρέπονται από την ΕΚΤ»

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης επανήλθε στο θέμα των προτάσεων της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως «μέσα στην τροπολογία, πρότειναν και κάτι που δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το μεν ΠΑΣΟΚ για τα επιτόκια χορηγήσεων, κάτι το οποίο απαγορεύεται και μας πέταγε εκτός. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ είπε να παρέμβει η κυβέρνηση στα επιτόκια. Απαγορεύεται από την ΕΚΤ, δεν επιτρέπεται σε καμία κυβέρνηση να παρέμβει στα επιτόκια».

Ανακοινώσεις από τον Μητσοτάκη για τα social media και τους ανήλικους

Για τα social media και τους ανήλικους και τις σημερινές ανακοινώσεις που αναμένονται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως: «εδώ το πρόβλημα πρέπει να το δούμε συνολικά. Δεν είναι οι πρώτες πρωτοβουλίες αυτές που θα ανακοινωθούν σήμερα. Η βία των ανηλίκων, ο εθισμός στο διαδίκτυο, όλα αυτά είναι μεταξύ τους συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι και τη διάσταση του κράτους, τη διάσταση των πλατφορμών και την διάσταση της οικογένειας.

Εμείς δεν θέλουμε να ανακοινώσουμε ένα μέτρο που θα είναι ένα πυροτέχνημα. Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μια σύσκεψη με το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα ακούσει και θα κάνει ανακοινώσεις. Θα κινηθούμε σε δύο επίπεδα. Μιας ευρείας στρατηγικής. Το ένα είναι για το τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, να γνωρίζουν τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους, να κάνουμε μια καμπάνια ενημέρωσης και θα πει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα ο πρωθυπουργός. Αλλά μην περιμένετε από αυτήν την κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις πάνω από τον πήχη της πραγματικότητας».

«Από την μέρα που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ πρόταση για τους Σπαρτιάτες, δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ»

Τέλος, για τους Σπαρτιάτες και το μπλόκο στη χρηματοδότηση του κόμματος ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «πως από την ημέρα που κατέθεσε αυτήν την πρόταση το ΠΑΣΟΚ, μέχρι και σήμερα και μέχρι που θα γίνει η ψηφοφορία στη Βουλή για να εφαρμοστεί αυτό που θα ψηφιστεί σήμερα, δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ οι Σπαρτιάτες. Η τροπολογία μας είναι δεμένη και μπορεί να νομικά να σταθεί χωρίς προβλήματα».

