Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου και τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, μέσω της εφαρμογής kid's wallet οι γονείς θα μπορούν να αποτρέπουν την πρόσβαση των παιδιών σε ορισμένες σελίδες με λέξεις-κλειδιά που θα είναι απαγορευεμένες.

Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι να βρεθεί ένα ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος τρόπος για τη θέσπιση ηλικιακών κριτηρίων στη χρήση των social media.

Μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ανέφερε για τις σημερινές ανακοινώσεις που αναμένονται πως: «Εδώ το πρόβλημα πρέπει να το δούμε συνολικά. Δεν είναι οι πρώτες πρωτοβουλίες αυτές που θα ανακοινωθούν σήμερα. Η βία των ανηλίκων, ο εθισμός στο διαδίκτυο, όλα αυτά είναι μεταξύ τους συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι και τη διάσταση του κράτους, τη διάσταση των πλατφορμών και τη διάσταση της οικογένειας.

Εμείς δεν θέλουμε να ανακοινώσουμε ένα μέτρο που θα είναι πυροτέχνημα. Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μια σύσκεψη με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα ακούσει και θα κάνει ανακοινώσεις. Θα κινηθούμε σε δύο επίπεδα μιας ευρείας στρατηγικής. Το ένα είναι για το τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, να γνωρίζουν τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους, να κάνουμε μια καμπάνια ενημέρωσης και θα πει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα ο πρωθυπουργός. Αλλά μην περιμένετε από αυτήν την κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις πάνω από τον πήχη της πραγματικότητας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.