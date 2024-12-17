Χαριλάου Τρικούπη: Ικανοποίηση για τράπεζες και μπλόκο στην χρηματοδότηση των Σπαρτιατών

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη υποδέχονται την τροπολογία που φέρνει την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης του κόμματος των Σπαρτιατών, ως μια ακόμα νίκη της αξιόπιστης αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ μέσα σε λίγες ώρες, μετά και τις εξαγγελίες για τις τράπεζες που αποτιμούν ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η πράσινη παράταξη είχε καταθέσει δύο τροπολογίες για να μπει μπλόκο στη χρηματοδότηση του κόμματος του Βασίλη Στίγκα και το θέμα σχολίασε με μεταμεσονύκτια ανάρτηση του ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής.

«Μετά από εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ του ελληνικού λαού χαμένα και μετά τον μοναχικό και επίμονο αγώνα που κάναμε ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με δύο τροπολογίες, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ήρθε η κυβέρνηση ως Επιμηθέας να ακολουθήσει τον δρόμο μας και να νομοθετήσει καθυστερημένα την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης στους Σπαρτιάτες. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το τίμημα ωστόσο που πλήρωσαν οι Έλληνες πολίτες είναι μεγάλο αλλά και η ευθύνη της κυβέρνησης είναι βαριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στον απόηχο της συζήτησης του προϋπολογισμού, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημείωναν ότι η αναδίπλωση της κυβέρνησης υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ αλλά κ αυτές καθαυτές οι ανακοινώσεις της για τις τράπεζες υπογραμμίζουν την πολιτική της αναξιοπιστία. «Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τις χρεώσεις απορρίφθηκε ως δήθεν ακοστολόγητη αλλά 3 μέρες μετά ανακοινώθηκαν μετά βαΐων και κλάδων», τόνιζαν με νόημα.

Συνάντηση Ανδρουλάκη με αγρότες

Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών σε μια προσπάθεια από πλευράς του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να δώσει έμφαση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Στη συνάντηση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται αφού ακούσει τα προβλήματα των αγροτών να επιχειρήσει εκ νέου την ανάδειξη των αδιεξόδων της αγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως αναφέρουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, που θυμίζουν την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο έχει επιβληθεί πρόστιμο 200 εκ. από την ΕΕ κ έχει τεθεί υπό ευρωπαϊκή εποπτεία.

Εξάλλου ήταν ένα από τα θέματα που έθιξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Βουλής με ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό χωρίς να λάβει απάντηση όπως σημειώνουν στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ζητήματος αναμένεται να μονοπωλήσουν τη συζήτηση.

Στην προσύνοδο του ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος την Πέμπτη ο Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη θα συμμετάσχει στην προσύνοδο του ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αναμένεται να συζητηθούν θέματα εξωτερικής Πολιτικής και η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και τη Συρία και να γίνει προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

