Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Έρχονται αυστηρές ποινές για όσους πωλούν αλκοόλ σε ανήλικους

Σχέδιο νόμου που θα προβλέπει ποινικές κυρώσεις, όπως φυλάκιση, και αυστηρότερες διοικητικές κυρώσεις σε όσους πωλούν και διαθέτουν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους σε καταστήματα ή επιτρέπουν την είσοδο ανήλικων, θα έρθει σε λίγες ήμερες σε δημοσία διαβούλευση, όπως ανακοίνωσε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Παράλληλα, θα δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στην αστυνομία να κάνει έλεγχους, κάτι που είχε αφαιρέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα γίνει αναθεώρηση του πλαισίου χορήγησης αναστολών από τα δικαστήρια.
