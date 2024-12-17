Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φλωρίδης στον ΣΚΑΪ: Έρχονται αυστηρές ποινές για όσους πωλούν αλκοόλ σε ανήλικους

Θα δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στην αστυνομία να κάνει έλεγχους, είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Φλωρίδης

Σχέδιο νόμου που θα προβλέπει ποινικές κυρώσεις, όπως φυλάκιση, και αυστηρότερες διοικητικές κυρώσεις σε όσους πωλούν και διαθέτουν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους σε καταστήματα ή επιτρέπουν την είσοδο ανήλικων, θα έρθει σε λίγες ήμερες σε δημοσία διαβούλευση, όπως ανακοίνωσε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.  

Παράλληλα, θα δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στην αστυνομία να κάνει έλεγχους, κάτι που είχε αφαιρέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα γίνει αναθεώρηση του πλαισίου χορήγησης αναστολών από τα δικαστήρια. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Φλωρίδης αλκοόλ ανήλικοι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark