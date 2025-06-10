Για την απόφαση του Εκλογοδικείου να ακυρώσει την εκλογή Στίγκα και άλλων δύο «Σπαρτιατών», με αποτέλεσμα η Βουλή να παραμείνει με 297 βουλευτές, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Θα έχουμε για πρώτη φορά μια Βουλή με 297 μέλη. Η πλειοψηφία πηγαίνει στους 149 από τους 151», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης. «Η απόφαση είναι απόφαση της Δικαιοσύνης, όχι της κυβέρνησης. Η Βουλή δια της νομικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης την προηγούμενη τετραετία έδωσε αυτήν τη δυνατότητα στη Δικαιοσύνη και αυτό είναι μια ηχηρή απάντηση σε όσους κατά καιρούς λένε ότι ο Μητσοτάκης κλείνει το μάτι στην Ακροδεξιά».

«Να πούμε ότι αυτό που θεωρείται ως μεμπτό δεν είναι η ιδεολογία κάποιου, όσο απεχθής και να είναι, αλλά η εγκληματική δραστηριότητα του εν τοις πράγμασι δηλαδή αρχηγού», προσέθεσε. «Η νομική πραγματικότητα προκύπτει από τις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Σε ερώτηση για το αν ο αριθμός των 151 βουλευτών παραμένει ενόψει προανακριτικής για τα Τέμπη και αν τίθεται ζήτημα δεδηλωμένης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε:

«Τυπικά η Βουλή θα προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Για εμάς όμως ο πήχης δεν είναι το 149 ή το 151. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει βουλευτής στη δική μας παράταξη που δεν θα δεχτεί και δεν θα ψηφίσει για τον κ. Καραμανλή να τον κρίνει ο φυσικός δικαστής».

«Αυτοματοποιημένη ποινή και στο μπάσκετ»

Αναφορικά με τη νέα σεζόν στο μπάσκετ δεδομένων και των επεισοδίων στη σειρά των ελληνικών τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, υπογράμμισε το εξής:

«Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε προχωρήσει σε μια σειρά μέτρων στα γήπεδα, όπως ταυτοποίηση εισόδου, κάμερες και αυτοματοποιημένες ποινές. Είδαμε ότι όσο πιο πολύ μειώνεται ο ανθρώπινος παράγοντας και η υποκειμενική κρίση, τόσο πιο πολύ αποτελεσματικοί είμαστε. Φωτοβολίδα στο γήπεδο - 1 αγωνιστική, 2η φορά - 2 αγωνιστικές. Και απλά η αρμόδια Επιτροπή το διαπιστώνει».

«Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Η κυβέρνηση δεν μπορεί ούτε να επιβάλει ποινές - δεν είναι αθλητική δικαιοσύνη - ούτε μπορεί να αποφασίσει αν μια διαιτησία είναι καλή ή κακή. Η κυβέρνηση είδε την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπήρξε πολύ μεγάλος κίνδυνος να ξεφύγει η κατάσταση και αυτό να έχει κίνδυνο για ανθρώπους που πάνε στο γήπεδο. Γι αυτό και έγινε μια παρέμβαση για την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων, το οποίο και συνέβη. Υπάρχει όμως ένας άλλος κίνδυνος που ανακύπτει και έχει να κάνει με συμπεριφορές παραγόντων είτε παικτών.»

«Να σας πω τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε την Α ή τη Β τιμωρία. Οι τιμωρίες είναι διοικητικές αποφάσεις που είναι αποτέλεσμα κρίσης των δικαστών. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί στον κόσμο να παρέμβει σε αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως; Παίρνοντας ως παράδειγμα ό,τι λειτούργησε στα γήπεδα ως προς την ασφάλεια και την τιμωρία φιλάθλων ή διοικητικών παραγόντων, με βάση τη λογική της αυτοματοποιημένης ποινής, θέλουμε αυτό να το επεκτείνουμε και στο πειθαρχικό πλαίσιο παραγόντων ενός αγώνα. Δηλαδή ο Γιάννης Βρούτσης επεξεργάζεται ένα πλαίσιο τροποποίησης του νόμου και να αυξηθεί πολύ περισσότερο η λογική της αυτοματοποιημένης ποινής. Ο έχων την αρμοδιότητα να επιβάλει μια ποινή και να διαπιστώνει σε πολλές περισσότερες περιπτώσεις τι συνέβη. Αν πχ γίνονται συγκεκριμένες χειρονομίες, τότε θα έχουμε 1 αγωνιστική, 2 αγωνιστικές κλπ. Το σωστό είναι σε μια κακή συμπεριφορά ατομική, και η τιμωρία να είναι ατομική».

Πηγή: skai.gr

