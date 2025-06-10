Της Έλενας Γαλάρη

Εκτός Βουλής τίθενται ο πρόεδρος του κόμματος «Σπαρτιάτες» Βασίλης Στίγκας και οι βουλευτές Πέτρος Δημητριάδης και Αλέξανδρος Ζερβέας με απόφαση του Εκλογοδικείου που έκανε δεκτές τις ενστάσεις κατά των τριών βουλευτών.

Το Μισθοδικείο έκρινε ότι υπήρξε εξαπάτηση των εκλογέων με το σκεπτικό ότι υποκρυπτόμενος αρχηγός των Σπαρτιατών ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βουλή αναμένει να κοινοποιηθεί η απόφαση και να γίνει ανάγνωση του σκεπτικού του εκλογοδικείου. Εφόσον οι πληροφορίες της απόφασης επιβεβαιωθούν, τότε η Βουλή θα συνεχίσει να λειτουργεί με 297 βουλευτές, η πλειοψηφία πέφτει στους 149 και η ΚΟ των Σπαρτιατών διαλύεται.

Ειδικότερα, το Μισθοδικείο, μεταξύ των άλλων έκρινε:

Ένσταση περί ακύρωσης απόφασης ανακήρυξης βουλευτών και αναπληρωματικής βουλευτή σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια λόγω εκλογικής παράβασης που συνίσταται σε εξαπάτηση των εκλογέων υπό την έννοια ότι αυτοί συμμετείχαν σε πολιτικό κόμμα με υποκρυπτόμενο αρχηγό, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί για την κακουργηματική πράξη της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης.

Η περίπτωση της εξαπάτησης των εκλογέων από τους εκλογικούς συνδυασμούς πολιτικού κόμματος με υποκρυπτόμενο αρχηγό αφορά το σύνολο της επικράτειας και ειδικότερα στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες ανακηρύχθηκαν βουλευτές του εν λόγω πολιτικού κόμματος.

Αν όμως με την ένσταση αμφισβητούνται τα αποτελέσματα μόνο ορισμένης ή ορισμένων εκλογικών περιφερειών για τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν ενστάσεις οι εκλογές έχουν καταστεί οριστικές και αμετάκλητες.

Συνεπώς, το δικαστήριο κρίνει ότι εν όψει της φύσης της συγκεκριμένης εκλογικής παράβασης που συνίσταται σε εξαπάτηση των εκλογέων με συμμετοχή στις εκλογές πολιτικού κόμματος με υποκρυπτόμενο αρχηγό σε όλη την επικράτεια η επανάληψη της ψηφοφορίας στη συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες καθίσταται περιττή.

Η ανακήρυξη της αναπληρωματικής βουλευτή του ιδίου κόμματος στην εκλογική περιφέρεια της Β' Θεσσαλονίκης δεν είναι επιτρεπτή ενόψει της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης εκλογικής παράβασης που αφορά συνολικά το πολιτικό κόμμα, στο οποίο συμμετείχε ο βουλευτής η εκλογή του οποίου ακυρώνεται όπως επίσης και της αναπληρωματικής βουλευτή.

Περαιτέρω η διατάξεις του νόμου 345 /1976 δεν προβλέπουν σε περίπτωση ακύρωσης ανακήρυξης βουλευτή λόγω συμμετοχής του σε πολιτικό κόμμα με υποκρυπτόμενο αρχηγό που συνιστά την εκλογική παράβαση της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος την ανακατανομή της βουλευτικής έδρας σε υποψήφιους βουλευτές άλλων πολιτικών κομμάτων. Οι επίμαχες έδρες των τριών βουλευτών παραμένουν κενές.

