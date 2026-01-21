Αντιμέτωπος με καταγγελίες για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων ο Φειδίας – Θα απαντήσει με βίντεο

Ο ευρωβουλευτής και influencer Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε στο Politico ότι θα απαντήσει στις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υπόθεση υπεξαίρεσης.

Η κυπριακή αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς κατήγγειλε στην Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPPO) τον Φειδία ότι χρησιμοποίησε κονδύλια της ΕΕ για να νοικιάσει ένα πολυτελές ακίνητο στη Λεμεσό και να το δηλώσει ως πολιτικό γραφείο του, σύμφωνα με τον κυπριακό Τύπο.

Το γραφείο του Παναγιώτου ανέφερε στο Politico ότι «καθ’ όλη τη διαδικασία σύστασης του κοινοβουλευτικού του γραφείου στην Κύπρο τηρήθηκαν πλήρως όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες και η εγκαθίδρυσή του εγκρίθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Ο ευρωβουλευτής δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για την έρευνα της EPPO και ότι «φυσικά θα δημοσιεύσει ένα βίντεο στο οποίο θα απαντά λεπτομερώς σε κάθε κατηγορία».

Ο Φειδίας Παναγιώτου εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2024 ως ανεξάρτητος βουλευτής. Ο Παναγιώτου καταγράφει τη δράση του ως πολιτικός σε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με στόχο να εξηγήσει τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Τα βίντεό του έχουν επαινεθεί από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας και ιδιοκτήτη της X, Ίλον Μασκ.

Η EPPO «δεν σχολιάζει τις εν εξελίξει έρευνες, ούτε επιβεβαιώνει δημοσίως τις υποθέσεις στις οποίες εργάζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της. «Αυτό γίνεται προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ενδεχόμενες εν εξελίξει διαδικασίες».

Η EPPO, με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει ως αποστολή την εξάλειψη της εγκληματικής κατάχρησης των κονδυλίων της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.