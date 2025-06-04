Μια κοινή και... αναίμακτη ανακοίνωση συμφώνησαν να εκδώσουν οι ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, μετά τη συμφωνία για τη συνέχιση των τελικών.



Οι δύο διοικήσεις δεσμεύονται για την «... ειρηνική και σύμφωνη με τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι ολοκλήρωση των τελικών», ωστόσο για τις προσωπικές διαφορές των ιδιοκτητών τους αφήνουν την υπόθεση στα... δικαστήρια τονίζοντας πως «... Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη για όλα τα θέματα που έχουν ανακύψει».

Οι δύο ανακοινώσεις:



«Ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη δέσμευσή μας στην απολύτως ειρηνική και σύμφωνη με τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι ολοκλήρωση των τελικών του πρωταθλήματος της Basket League 2024-2025.



Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη για όλα τα θέματα που έχουν ανακύψει».



«Ως ΚΑΕ Ολυμπιακός δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη δέσμευσή μας στην απολύτως ειρηνική και σύμφωνη με τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι ολοκλήρωση των τελικών του πρωταθλήματος της Basket League 2024-2025.



Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη για όλα τα θέματα που έχουν ανακύψει».

