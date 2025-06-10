Δουδωνής για Σπαρτιάτες: «Είμαστε περήφανοι για τον επίμονο δημοκρατικό αγώνα»

«Είμαστε περήφανοι για αυτό τον δημοκρατικό αγώνα», τονίζει, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνής μετά την απόφαση του εκλογοδικείου να ακυρώσει την εκλογή του προέδρου του κόμματος των «Σπαρτιατών» και δύο ακόμα βουλευτών.

«Αν σήμερα οι Σπαρτιάτες, ένα κόμμα που υποκρύπτει εγκληματική οργάνωση και έχει υποκρυπτόμενο αρχηγό έναν καταδικασμένο εγκληματία, με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου μένουν χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα και τίθενται εκτός Βουλής τρεις βουλευτές τους, μεταξύ των οποίων και ο «Πρόεδρος» Βασίλης Στίγκας, αυτό οφείλεται στον επίμονο δημοκρατικό αγώνα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και δύο εξαιρετικών στελεχών μας, του Θανάση Γλαβίνα και του Δημήτρη Διαμαντίδη», σημειώνει ο κ Δουδωνής στην ανάρτηση και προσθέτει: «Είμαστε περήφανοι για αυτό τον δημοκρατικό αγώνα. Δυστυχώς βέβαια, η Βουλή θα λειτουργεί υπό την ιδιόμορφη συνθήκη των 297 βουλευτών, καθώς μόνο εμείς σταθήκαμε απέναντι στη διασάλευση της δημοκρατικής τάξης και ο αγώνας μας ήταν μοναχικός, με αποτέλεσμα μόνο σε δύο εκλογικές περιφέρειες να ακυρώνεται η εκλογή των «Σπαρτιατών» και, κατά την κρίση του ΑΕΔ, η εκλογή να «καθίσταται περιττή» ».

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.