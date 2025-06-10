Στα τροχαία δυστύχημα, τις παραβάσεις και το πώς θα αλλάξει την κουλτούρα της οδήγησης ο νέος ΚΟΚ που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα πως «δεν μπορούμε να συνθηκολογήσουμε με το χάος, την ανομία, ούτε στο δρόμο, ούτε σε κανένα πεδίο δημόσιας πολιτικής».

«Έφτασε επιτέλους η ώρα να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Είμαστε στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα. Γύρω στους 650 το χρόνο. Έχει μειωθεί ο αριθμός κατά ¼ σε σχέση με το που βρισκόμασταν πριν 20 χρόνια, όμως τελευταία η τάση είναι και πάλι ανοδική», είπε αρχικά και σημείωσε:

«Και σε κάποιες περιφέρειες της πατρίδας μας τα πράγματα είναι πολύ πολύ χειρότερα. Σήμερα καλούμαστε σε μια επιλογή ευθύνης, έχοντας καταρτίσει μια πολύ μακρά περίοδο διαβούλευσης, έναν νέο ΚΟΚ που ρυθμίζει το καθεστώς για την αντιμετώπιση των παραβάσεων με αυστηρότερες κυρώσεις. Σύμφωνα με διεθνή εμπειρία αυτές οι κυρώσεις οδηγούν σε αποτροπή και σε αλλαγή κουλτούρας, όπως και οι ποινές που αντιστοιχούν στην επικινδυνότητα, διακρίνοντας όμως ταυτόχρονα την πρώτη μεμονωμένη παράβαση από την επαναλαμβανόμενη ασυνείδητη συμπεριφορά», είπε.

«Ακούω και κάποιες ενστάσεις ότι τα μέτρα που εισάγονται είναι αντιδημοφιλή. Ίσως αν μας αυτά μας ξεβολεύουν από μια λάθος ρουτίνα. Αναγκαία όμως, αν βοηθούν στο να σωθούν ζωές. Γιατί η ατολμία θα ισοδυναμούσε με την αποδοχή μιας κατάστασης η οποία πληγώνει τον κοινωνικό ιστό στερώντας από τόσες οικογένειες τους δικούς της ανθρώπους. Είναι ένα θέμα που με απασχολεί πολύ και προσωπικά. Δεν μπορούμε να συνθηκολογήσουμε με το χάος, την ανομία, ούτε στο δρόμο, ούτε σε κανένα πεδίο δημόσιας πολιτικής. Στόχος μας είναι οι καθημερινές μετακινήσεις να γίνονται πιο ασφαλείς, για οδηγούς, για συνεπιβάτες, τους ποδηλάτες και προφανώς και τους πεζούς που είναι συχνά τα αθώα θύματα. Και αυτή τη λογική υπηρετούν και τα υψηλότερα πρόστιμα και η οριστική αφαίρεση του διπλώματος και ακραίες και επαναλαμβανόμενες παραβάσεις. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και για τις υψηλές ταχύτητες και την κατανάλωση αλκοόλ», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως:

«Δίνουμε επίσης προτεραιότητα στα αστικά λεωφορεία, ελευθερώνοντας τις ειδικές λωρίδες από τα ταξί και το ΙΧ. Και τα δρομολόγια των συγκοινωνιών θα γίνουν συνεπέστερα. Είναι κινήσεις που θα κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα εκατ. πολιτών. Πολύ περισσότερο όταν μέχρι σήμερα έχουμε παραλάβει χάρη στις δουλειές και της προηγούμενης και της νυν ηγεσίας του υπουργείου παραπάνω από 400 νέα λεωφορεία στο στόλο της Αθήνας. Μέχρι τις αρχές του 2026 θα έχουμε υποδεχτεί πάνω από 1.000 λεωφορεία και μέχρι το 2027 θα έχουμε πετύχει την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων στην Αθήνα.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχουν φτάσει τα 450 τα νέα λεωφορεία ενώ μέχρι το τέλος του 2027 αναμένονται ακόμα 110. Το μετρό της πρωτεύουσας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, στη Θεσσαλονίκη παραδόθηκε. Η επέκταση στην Καλαμαριά θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2026. Η βελτίωση των συγκοινωνιών υπήρξε εξάλλου ένα από τα κυρίαρχα αιτήματα που καταγράφηκαν στην πρόσφατη αξιολόγηση των κρατικών υπηρεσιών».

«Οι μεταμεσονύχτιες ώρες του Σαββατοκύριακου είναι αποδεδειγμένα οι πιο επικίνδυνες για αυτό και προχωράμε στην πιλοτική λειτουργία του μετρό και του τραμ εκείνο το διήμερο, για να διευκολύνουμε κυρίως τους νεότερους συμπολίτες μας να αποφεύγουν να παίρνουν το αυτοκίνητο όταν έχουν μπουν στο πειρασμό να καταναλώσουν αλκοόλ. Στην πράξη όμως οι νέοι θα ήθελα να έχουν μια αξιόπιστη εναλλακτική ειδικά για την επιστροφή τους από την διασκέδασή τους. Και μια τέτοια επιχειρούμε με την υποστήριξη των εργαζόμενων και του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ», είπε επίσης ο πρωθυπουργός.

«Εφαρμόζουμε καθολικούς ελέγχους για το αλκοτέστ, όχι πλέον δειγματοληπτικούς. Ένας στους 4 θανάτους συνδέεται με την κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση του κινητού ακόμη ένας σοβαρός κίνδυνος, ειδικά τα γραπτά μηνύματα πολλαπλασιάζουν έως και 23 φορές τον κίνδυνο ενός δυστυχήματος. Παίζουμε τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων», σημείωσε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας: «Θα επιμείνω στις βασικές παρεμβάσεις για τις συχνότερες παραβάσεις, την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χρήση κινητού. Στις πιο σοβαρές το πρόστιμο θα πολλαπλασιάζεται και θα αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης. Τιμωρούμε πρωτίστως τους υπότροπους».

«Θα επιμείνω στην υπερβολική ταχύτητα, το αλκοόλ και το κράνος. Οι ποινές θα συνδέονται με το επίπεδο επικινδυνότητας. Πρέπει να τιμωρούμε πρωτίστως τους υπότροπους. Παράλληλα, για τη χρήση μη ζώνης και κράνους, που βρίσκονται στις πιο συχνές παραβάσεις, τα πρόστιμα θα φτάνουν τα 350 ευρώ, τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνεπιβάτη. Το 40% των νεκρών, κυρίως νέων επιβαίνουν σε μηχανή. Το 25% των οδηγών που χάνουν τη ζωή τους δεν έχουν βάλει ζώνη. Αυτή η στατιστική αίματος και πόνου είναι η απάντηση σε όσους χαρακτηρίζουν σκληρές τις ρυθμίσεις. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Οι ρυθμίσεις θα κάνουν τον επιπόλαιο οδηγό να σκεφτεί διπλά και τριπλά πριν βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του και των υπολοίπων», σημείωσε.

Μια δεύτερη καινοτομία είναι η καθιέρωση ορίου 30 χλμ/ώρα μέσα στις πόλεις, σε μονόδρομους. «Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Η μείωση ταχύτητας έχει δοκιμαστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με επιτυχία. Κάντε μόνοι σας μια παρατήρηση. Εγώ βλέπω στον περιφερειακό του Λυκαβηττού την ανάπτυξη ταχύτητας από Ι.Χ., που αν πεταχτεί ένας πεζός, δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης», είπε, εξηγώντας ότι και με βάση τους συγκοινωνιολόγους, οι μικρότερες ταχύτητες μπορούν να βελτιώσουν και την ίδια την κίνηση».

Ο πρωθυπουργός κατέληξε τονίζοντας ότι «ένας νέος ΚΟΚ δεν επιλύει από μόνος το πρόβλημα της κυκλοφορίας. Απαιτούνται καλύτεροι δρόμοι, η κυβέρνηση επενδύει σε αυτόν τον τομέα, απαιτείται καλύτερη εκπαίδευση στα σχολεία και στο βάθος αυτής της διαδικασίας θα πρέπει οι πολίτες να ενθαρρύνονται να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους χάριν των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ένα θέμα είναι η ποιότητα των μέσων και ένα άλλο εξίσου σοβαρό η συχνότητα και η ποιότητα των δρομολογίων. Χρειαζόμαστε καινούργια λεωφορεία, αλλά και περισσότερους οδηγούς. Μόνο εάν πεισθούν οι πολίτες για την αξιοπιστία των μέσων μαζικής μεταφοράς θα τα επιλέξουν έναντι των αυτοκινήτων τους. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη δημιουργική τους στάση».

