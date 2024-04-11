«Αν δεν κάνω λάθος, σε καμία από τις προηγούμενες διαδικασίες των ευρωεκλογών δεν έχει γίνει τηλεμαχία μεταξύ πολιτικών αρχηγών των κομμάτων. Στις ευρωεκλογές οι υποψήφιοι δίνουν την μάχη στην καθημερινή καμπάνια τους και σε τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις τους. Debate γίνεται συνεχώς στη Βουλή, όπου ο πρωθυπουργός έχει τις περισσότερες παρουσίες εκεί, σε αντίθεση με προκατόχους του και αυτό θα συνεχίσει να κάνει» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Για το ζήτημα της ακρίβειας ο κ. Μαρινάκης είπε «παρά το ότι ο πληθωρισμός σωρευτικά ήταν 14 % μέχρι το 2023 και μέχρι τώρα 16%, οι αυξήσεις των μισθών είναι μεγαλύτερες, άρα ουσιαστικά απορροφούν και είναι λίγο μεγαλύτερες του πληθωρισμού. Επίσης οι στοχευμένες παρεμβάσεις έχουν μεγαλύτερη απόδοση».

«Είναι μια διαρκής μάχη που φαίνεται ότι αποκλιμακώνεται» είπε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα σε τρία επίπεδα, με αυξήσεις μισθών, στοχευμένες παρεμβάσεις όπως το καλάθι του νοικοκυριού και ελέγχους στην αγορά.

Σε ερώτηση για την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ότι Κασσελάκης και Βελόπουλος του θυμίζουν Τσίπρα και Καμμένο, σημείωσε πως έχουν δύο κοινά: Τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας και στην ταύτιση και στον τρόπο αναμετάδοσής τους και στον τρόπο επεξήγησης τους και οι ανέξοδες υποσχέσεις σε επίπεδο οικονομίας.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των οχημάτων που υπάρχουν στη συνοδεία του πρωθυπουργού είπε ότι τα αυτοκίνητα της συνοδείας του πρωθυπουργού είναι τέσσερα. «Καλό είναι να χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα, αρκεί να υπάρχει περιεχόμενο και το περιεχόμενο να μην είναι φτηνός λαϊκισμός. Εκεί είναι η αποτυχημένη μορφή ενός influencer».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός τροφίμων εμφάνισε σημαντική αποκλιμάκωση, καθώς από 6,7% το Φεβρουάριο διαμορφώθηκε σε 5,3% τον Μάρτιο.

Επιπλέον, οι τιμές τροφίμων το Φεβρουάριο μειώθηκαν κατά 1,1% σε σύγκριση με το Μάρτιο. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν οι μειώσεις τιμών που καταγράφονται σε σημαντικές κατηγορίες τροφίμων ως εξής, νωπά λαχανικά (-6,3%), νωπά ψάρια (-5,4%), χοιρινό κρέας (-2,1%) και τυριά (-1,4%).

Επίσης, αποπληθωρισμός καταγράφεται στα προϊόντα που αποτέλεσαν αντικείμενο της ρύθμισης του Υπουργείου Ανάπτυξης για μείωση των παροχών των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ. Πιο συγκεκριμένα, μειώσεις τιμών σε επίπεδο έτους (Μάρτιος 2024 με Μάρτιος 2023) καταγράφονται στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (-2,1%) και άλλα είδη ατομικής φροντίδας (-2,5%).

Φαίνεται, λοιπόν, ότι στις κατηγορίες προϊόντων που έχουμε πραγματοποιήσει παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση των τιμών, οι παρεμβάσεις αυτές αποδίδουν. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι με αμείωτους ρυθμούς και καταλογίζονται νέα πρόστιμα όπου εντοπίζονται παραβάσεις.

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1, «Υπάρχει μια ικανοποιητική συμμόρφωση. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς θα εξακολουθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Την κάνουν πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι στο παρελθόν.

Προφανώς δεν μπορούν να εντοπίσουν όλα τα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Γνωρίζει, όμως, ο κάθε επιχειρηματίας, η κάθε επιχείρηση, ότι αν παραβεί το νόμο, είτε μιλάμε για το περιθώριο κέρδους, είτε μιλάμε για πλασματικές εκπτώσεις, οι οποίες ξέρετε με εξοργίζουν και πάρα πολύ, δεν μπορεί να λες ότι κάνεις έκπτωση 50% και τρεις μέρες πριν να έχεις αυξήσει 100% την αξία του προϊόντος».

Αναφέρθηκε ακόμη στα επιπλέον εργαλεία που έχει δώσει η Πολιτεία στους καταναλωτές, τονίζοντας: «πολλές φορές και εμείς βλέπουμε από πολίτες, μαθαίνουμε πράγματα και ζητάμε και από τους πολίτες να μπορούν, μέσω των Μέσων, να μας καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά. Υπηρεσίες όπως ο «e-Καταναλωτής», η δυνατότητα δηλαδή άμεσης σύγκρισης τιμών, να δώσουμε περισσότερα εργαλεία για να μπορεί ο καταναλωτής, να κάνει τις καλύτερες δυνατές αγορές και κυρίως περισσότερη διαφάνεια στις τιμές».

Ο βασικότερός μας στόχος είναι να συνεχίσουμε τις μόνιμες παρεμβάσεις με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών. Όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: στον προϋπολογισμό του 2025 θα περιλαμβάνεται μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση εισοδημάτων και μείωση φόρων συνολικού ύψους 870 εκατ. ευρώ:

- η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%, κόστους 215 εκατ. Ευρώ και ακόμα κατά 0,5% το 2027.

- η μείωση, ουσιαστικά κατάργηση, του τέλους επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες, κόστους 120 εκατ. ευρώ.

- η μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στους αγρότες, κόστους 100 εκατ. ευρώ.

- η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, κόστους 15 εκατ. ευρώ.

- η αύξηση των συντάξεων, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 400 εκατ. ευρώ.

- η αναστολή του ΦΠΑ στις οικοδομές, κόστους 20 εκατ. ευρώ.

------

Ξεκινά από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων στο gov.gr για την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με ποσό 50.000.000 ευρώ και αφορά ανακαινίσεις και επισκευές, σε περίπου 12.500 κενές κατοικίες με σκοπό να διατεθούν στη συνέχεια για μακροχρόνιες μισθώσεις.

Το ανώτερο ποσό της επιδότησης θα ανέρχεται σε 4.000 ευρώ με δυνατότητα προκαταβολής του 50% και για πρώτη φορά οι επιδοτούμενες δαπάνες, αφορούν λειτουργικές επισκευές και εργασίες ανακαίνισης.

Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης το ακίνητο υποχρεωτικά πρέπει να εκμισθωθεί για τρία τουλάχιστον χρόνια σε ιδιώτη. Το πρόγραμμα θα τρέξει με τη συνδρομή και την επίβλεψη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.



Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας, για ένα ακίνητο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Οι Δικαιούχοι διαθέτουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%.

β) Το ακίνητο να έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και να βρίσκεται σε οικιστική περιοχή.

γ) Οι Δικαιούχοι να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000€ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000€.

δ) Το ακίνητο να μην έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, να μην έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών.

ε) Οι δικαιούχοι να μην έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους τα τελευταία 5 έτη και να μην έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους, δηλαδή από 1.1.2019 και εφεξής.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Μια από τις βασικές αιτίες, αύξησης των ενοικίων είναι το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες σπίτια και διαμερίσματα παραμένουν κλειστά γιατί είναι παλιά και οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τα κάνουν λειτουργικά. Ερχόμαστε να επιδοτήσουμε αυτές τις ανακαινίσεις και να προσθέσουμε ένα ακόμη “όπλο” στη στεγαστική πολιτική μας και στη μάχη να μειωθούν οι τιμές των ενοικίων».

Η επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής συνεχίζεται - μετά το επιτυχημένο πρόγραμμα στεγαστικών δανείων «Σπίτι μου» - με τη νέα δράση που στοχεύει στην αύξηση της διαθεσιμότητας ακινήτων προς ενοικίαση.

-----

Εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, σήμερα, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας»

Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, που κατατείνουν, ενδεικτικά:

- στη διεύρυνση της δυνατότητας των ιατρών του Ε.Σ.Υ. να ασκούν ιδιωτικό έργο αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία τους, και στη θέσπιση των αναγκαίων προς τούτο όρων και προϋποθέσεων,

- στον προσδιορισμό της φύσης του εισοδήματος των ιατρών Ε.Σ.Υ. από τη διενέργεια απογευματινών χειρουργείων ως εισόδημα από άσκηση ιδιωτικού έργου,

- στην αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων των υγειονομικών δομών και Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και ζητημάτων που άπτονται της χορήγησης ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικοτήτων

- στον εξορθολογισμό και την συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης

- στην επίλυση ζητημάτων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας ιδίως του ΕΟΔΥ

- στην επίτευξη εμβολιαστικής κάλυψης και καλύτερης επιτήρησης της εξέλιξης μετάδοσης της νόσου Covid-19

- στην προώθηση ταχείας υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Η Υγεία αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και αυτό το αποδεικνύουν οι στοχευμένες παρεμβάσεις που έχουν γίνει ειδικά τους τελευταίους μήνες, οι αυξήσεις στις αμοιβές των ιατρών του ΕΣΥ, στις αποζημιώσεις των εφημεριών τους, οι 6.500 προσλήψεις που προχωρούν, η αναδιάρθρωση του ΕΚΑΒ, η δημιουργία των απογευματινών χειρουργείων.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να εκσυγχρονίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με προτεραιότητα την ενίσχυση του προσωπικού, των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

----

Πάνω από 72.000 Έλληνες από 110 διαφορετικές χώρες έχουν κάνει αίτηση προκειμένου να ψηφίσουν στις επερχόμενες Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου μέσω επιστολικής ψήφου.

Η διαδικασία των αιτήσεων θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 29 Απριλίου.

Η επιστολική ψήφος αποτελεί μια βαθιά τομή και μια μεταρρύθμιση που διευκολύνει τους συμπολίτες μας εντός και εκτός συνόρων να συμμετάσχουν στην διαδικασία των ευρωεκλογών. Μια κίνηση που αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη Δημοκρατία μας, παρά τις ιδεοληψίες ορισμένων και τα fake news που επιμένουν να διακινούν για να προσπαθήσουν να σπείρουν αμφιβολίες στο εκλογικό σώμα.

Η διαδικασία της επιστολικής ψήφου είναι απολύτως διασφαλισμένη και έγκυρη.

-----

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, φορέας ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μετά από πρόταση της προέδρου του Άννας Ροκοφύλλου, καταργείται το αντίτιμο που πλήρωναν μέχρι σήμερα για την στέγαση τους οι φοιτητές στις εστίες αρμοδιότητας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Πρόκειται για ένα αντίτιμο στέγασης το οποίο, κυμαίνονταν, από 5 μέχρι 45 ευρώ το μήνα, δηλαδή από 60 ως 540 ευρώ τον χρόνο. Το αντίτιμο αυτό το λάμβαναν από τους εστιακούς φοιτητές κάποια από τα Πανεπιστήμια και το απέδιδαν στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Με την χθεσινή απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανακλήθηκαν οι δύο προηγούμενες αποφάσεις που είχαν ληφθεί το 2006 και το 2010 από τον προγενέστερο φορέα, που ήταν το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας.

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου υπέγραψε την σχετική απόφαση και απέστειλε επιστολή στις πρυτανικές Αρχές των 17 εστιών αρμοδιότητας του ιδρύματος ανά την Ελλάδα, με την οποία τους γνωστοποιεί ότι δεν θα λαμβάνεται πλέον κανένα αντίτιμο από τους φοιτητές για την στέγαση τους.



------

Ολοκληρώθηκε η περίοδος αιτήσεων για το «Τουρισμός για όλους 2024». Σχεδόν, 973.000 πολίτες έκαναν αίτηση, εκ των οποίων το 78,2% αφορά δικαιούχους που θα συμμετέχουν στην κλήρωση για επιδότηση 200 ευρώ, το 3% αφορούν περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία από 67% και άνω που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για να λάβουν διπλάσιο ποσό, δηλαδή 400€, ώστε να καλυφθεί η ανάγκη συνοδού ατόμου, και το 18,8% αφορά ευάλωτες ομάδες που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για να λάβουν άϋλη ψηφιακή κάρτα αξίας 300€.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το πρόγραμμα είναι 25 εκ. ευρώ και ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα λάβουν το voucher θα εξαρτηθεί από το ποιες κοινωνικές κατηγορίες θα κληρωθούν, δεδομένου ότι υπάρχει διαβάθμιση στα ποσά των ενισχύσεων και μάλιστα με κοινωνικά κριτήρια.

------

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση για την ανακαίνιση 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό, που εκτείνεται από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά, ύστερα από ενέργειες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος για το έργο ανέρχεται σε 12,3 εκατ. Ευρώ.

Πρόκειται για σημαντική επένδυση με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στο πλαίσιο ενός καινοτόμου έργου κυκλικής οικονομίας, που συνδυάζει την ανανέωση των συρμών, με την παράλληλη ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών. Με το συγκεκριμένο έργο αναμένονται σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, εξοικονόμηση ενέργειας και πιο αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες για τον πολίτη.

Εκτιμάται ότι ο εκσυγχρονισμός θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των τρένων κατά περίπου 25 χρόνια, ενώ η βελτιωμένη αξιοπιστία θα κάνει τα τρένα πιο ελκυστικά για τους επιβάτες, κάτι που θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.

-----

Συνολικό ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την υλοποίηση των δράσεων της Προτεραιότητας 6 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027, του πρώην ΤΕΒΑ, με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το πρόγραμμα αφορά σε 303.000 ωφελούμενους κατά μέσο όρο μηνιαίως, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στους οποίους σε τακτά χρονικά διαστήματα θα παρέχονται δωρεάν τρόφιμα, προϊόντα ατομικής υγιεινής, οικιακά αναλώσιμα, σχολικά είδη κλπ.

Μετά την πρόσφατη αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη οργάνωση οι δράσεις θα υλοποιηθούν από τις 13 Περιφέρειες της χώρας με τον προϋπολογισμό των 400 εκατομμυρίων ευρώ να κατανέμεται ανά περιφέρεια βάσει του αριθμού των ωφελούμενων.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει ολοκληρώσει τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές διαδικασίες, ώστε οι Περιφέρειες να μπορούν να υλοποιήσουν τους σχετικούς διαγωνισμούς μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο του επόμενου διμήνου.

Εκτός από την παροχή τροφίμων και βασικών ειδών ανάγκης, μέσω των Περιφερειών θα χρηματοδοτηθούν επίσης υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (συμβουλευτικά κέντρα), ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (όπως συμβουλευτική για γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας) υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών όπως πχ τα κοινωνικά φροντιστήρια, πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες, διατροφικές συμβουλές, συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού.

Όπως τόνισε και η αρμόδια Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη: «Είναι υποχρέωση μας, να παρέχουμε αξιοπρεπή καθημερινότητα και να κρατήσουμε μακριά από τον κοινωνικό αποκλεισμό, τους χιλιάδες ευάλωτους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη ουσιαστικής στήριξης από την Πολιτεία».

----

Ψηφίστηκε το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Σύμφωνο περιλαμβάνεται η επικαιροποίηση του κανονισμού Eurodac, ο κανονισμός για ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. Ακόμα ενσωματώνεται ο κανονισμός για τη διαδικασία ασύλου, που θεσπίζει κοινή διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-μέλη όταν άτομα ζητούν διεθνή προστασία. Εντάσσεται επίσης και ο κανονισμός για τη διαχείριση ασύλου και μετανάστευσης που θα αντικαταστήσει τον κανονισμό του Δουβλίνου που ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο νέος κανονισμός καθορίζει, άλλωστε, ποιο κράτος-μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου.

Το Σύμφωνο θεσπίζει το πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης, επιτρέποντας ευελιξία σε ορισμένους κανόνες, για παράδειγμα, όσον αφορά την καταγραφή των αιτήσεων ασύλου ή τη διαδικασία ασύλου στα σύνορα.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Καιρίδης δήλωσε: «Η ελληνική κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, υποστήριξε αυτή την προσπάθεια και σήμερα χαιρετίζουμε τη θετική της κατάληξη. Πρόκειται αναμφίβολα για μια ιστορική μέρα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, σε ένα κρίσιμο ζήτημα γύρω από το οποίο κάποιοι προτιμούσαν τον διχασμό παρά τη συναίνεση. Αποδείξαμε ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί μπορούν ενωμένοι να τα καταφέρουν καλύτερα».

----

Ο Πρωθυπουργός μετέβη σήμερα στο Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών.

Σήμερα το βράδυ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Βαρσοβία όπου θα μετάσχει στο δείπνο εργασίας Ευρωπαίων ηγετών που οργανώνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ για διαβουλεύσεις πάνω στη Στρατηγική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ αύριο, Παρασκευή, 12 Απριλίου».



