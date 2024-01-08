Μαρινάκης: Όσοι εμπλέκονται με τον αθλητισμό καλό θα είναι να αποφεύγουν εμπρηστικές δηλώσεις

Όσοι εμπλέκονται με τον αθλητισμό καλό θα είναι να αποφεύγουν εμπρηστικές δηλώσεις, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις επίσημες δηλώσεις εκπροσώπων της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά τον χθεσινό αγώνα με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα της Superleague,

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «η κυβέρνηση, όπως έχει καθήκον, προστατεύει τον αθλητισμό από φαινόμενα βίας και παραβατικότητας. Ανακοινώσαμε ήδη μία σειρά πρωτοβουλιών αναμένουμε να εφαρμοστούν και θα είμαστε από πάνω στο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου και η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε ζητήματα διαιτητικών αποφάσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

