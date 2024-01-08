Τεμπονέρας στον ΣΚΑΪ 100,3: Καταστατικά η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στην Αριστερά

Καταστατικά η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στην Αριστερά, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος Διονύσης Τεμπονέρας, ερωτηθείς για την κοινή επιστολή των κ. Ραγκούση, Θεοχαρόπουλου και Ζαχαριάδη οι οποίοι ζητούν το κόμμα να ενταχθεί στην ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αποχωρώντας από την Ευρωομάδα της Αριστεράς.



Οι συνθήκες είναι κρίσιμες, το θέμα θα συζητηθεί και στο έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ο κ. Τεμπονέρας. Ανέφερε πάντως ότι είναι χρήσιμες και αναγκαίες οι κοινωνικοπολιτικές πρωτοβουλίες που θα προκαλέσουν διεργασίες στην βάση της κοινωνίας, άλλα και την σύγκλιση του προοδευτικού χώρου.



Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε παράλληλα ότι «βρισκόμαστε σε συνθήκες πολιτικής κυριαρχίας της ΝΔ που δεν πρέπει να πάρουν χαρακτηριστικά ιδεολογικής ηγεμονίας».





