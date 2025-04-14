«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να καλλιεργήσουμε περαιτέρω ανησυχία από τη σοβαρότητα που έχει ένα συγκεκριμένο χτύπημα», επεσήμανε αναφορικά με την έκρηξη στα γραφεία της Hellenic Train ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το μεσημέρι της Μ. Δευτέρας (14/4) κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η Αστυνομία με επαγγελματισμό κάνει και σε αυτήν την περίπτωση τη δουλειά της. Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε μια σειρά από επιτυχίες της ΕΛΑΣ, οπότε της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτό που χρειάζεται να πούμε σε πολιτικό επίπεδο είναι το πού μπορεί να οδηγήσει το κλίμα μίσους που συνειδητά καλλιεργείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων της Αντιπολίτευσης», όπως τόνισε.

Κανονικά θα πληρωθούν οι συντάξεις στους συνταξιούχους, επανέλαβε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως υπογράμμισε μάλιστα, οι συντάξεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις ημερομηνίες που ήταν προκαθορισμένο και όχι τη Μεγάλη Εβδομάδα. «Αν πληρώνονταν αυτή την εβδομάδα, θα υπήρχε μεγάλη απόσταση σε σχέση με τον επόμενο μήνα», συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ για τον μήνα Μάιο θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Παρασκευή 25 Απριλίου.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Απριλίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Απριλίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Απριλίου 2025

Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Απριλίου 2025

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Απριλίου 2025

Αντίστοιχα, για τους μισθωτούς, οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου θα διενεργηθούν τη Δευτέρα 28 Απριλίου.

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Απριλίου 2025

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025

Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025

Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025

Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Απριλίου 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.