«Η Ευρώπη βρίσκεται μεταξύ πρωτοφανών κρίσεων», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωση κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. «Κρίσεων πολεμικών, κρίσεων ανθρωπιστικών, κρίσεων κλιματικών, οικουμενικές κρίσεις, οι οποίες διακινδυνεύουν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, αλλά και τις βασικές αξίες του ανθρωπισμού».

Κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο, ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε για την ατζέντα των θεμάτων που θα εξετάσει η Ευρώπη, που, όπως σημείωσε, «βρίσκεται μεταξύ πρωτοφανών κρίσεων», τονίζοντας τις διαχρονικές αξίες της ηπείρου, οι οποίες έχουν αναδείξει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή, γεγονός που απαιτεί «μία πιο ισχυρή θεσμική φωνή στην Ευρώπη».

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, θα συζητηθούν η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικής. Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων και στις ελληνικές θέσεις υπογραμμίζοντας πως «στην Ουκρανία θα πρέπει αμέσως να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Καταδικάζουμε τις επιθέσεις, οι οποίες συντελέστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Θα πρέπει η Ουκρανία να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της».

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει, επίσης, στον 1ο Διάλογο Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Παλαιστινιακής Αρχής, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Όπως τόνισε, «θα πρέπει η Ευρώπη να είναι ενεργώς παρούσα, έτσι ώστε να σταματήσουν οι οποιεσδήποτε εχθροπραξίες. Ανησυχούμε, ιδιαιτέρως, για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Θα πρέπει να εκκινήσει ο πολιτικός διάλογος, ο οποίος θα οδηγήσει στη λύση της ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους, με τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία αποτελεί και τη μόνη νόμιμη και νομιμοποιημένη εξουσία στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ενεργή παρουσία στη Συρία, να υπάρξει μία πλήρης ενσωμάτωση όλων των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και ιδίως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην κατάσταση στην Αφρική, που βρίσκεται στην ατζέντα της σημερινής συζήτησης, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ευρώπης, «που θα πρέπει να είναι ενεργώς παρούσα στις κρίσεις ανθρωπισμού τόσο στην Αφρική όσο και σε άλλα σημεία του πλανήτη, έτσι ώστε να τερματιστεί ο εφιάλτης, ο οποίος βασανίζει σήμερα την οικουμένη».

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα συζητήσει σήμερα στο Λουξεμβούργο και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, με τον κ. Γεραπετρίτη να δηλώνει ότι «θα πρέπει η Ευρώπη να μεριμνήσει, επιτέλους, ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να αποτελέσουν προτεραιότητα. Είκοσι δύο χρόνια μετά από την έναρξη των διαδικασιών, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι επισπεύδουσα δύναμη. Θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία επί τη βάσει των ιδίων επιδόσεων».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη:

«Η Ευρώπη βρίσκεται μεταξύ πρωτοφανών κρίσεων. Κρίσεων πολεμικών, κρίσεων ανθρωπιστικών, κρίσεων κλιματικών. Οικουμενικές κρίσεις, οι οποίες διακινδυνεύουν την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, αλλά και τις βασικές αξίες του ανθρωπισμού.

Η Ευρώπη θα πρέπει να αρθρώσει μία ενιαία φωνή, η οποία θα στηρίζεται στις αξίες της Ευρώπης, στις διαχρονικές αξίες, οι οποίες έχουν αναδείξει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς: Η αξία της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, της διακοπής των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, της προσήλωσης στις αξίες του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.

Στην Ουκρανία θα πρέπει αμέσως να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Καταδικάζουμε τις επιθέσεις, οι οποίες συντελέστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Θα πρέπει η Ουκρανία να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της.

Στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει η Ευρώπη να είναι ενεργώς παρούσα, έτσι ώστε να σταματήσουν οι οποιεσδήποτε εχθροπραξίες. Ανησυχούμε, ιδιαιτέρως, για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη. Θα πρέπει να εκκινήσει ο πολιτικός διάλογος, ο οποίος θα οδηγήσει στη λύση της ίδρυσης ενός Παλαιστινιακού κράτους, με τη συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία αποτελεί και τη μόνη νόμιμη και νομιμοποιημένη εξουσία στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ενεργή παρουσία στη Συρία, να υπάρξει μία πλήρης ενσωμάτωση όλων των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και ιδίως, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ενεργώς παρούσα στις κρίσεις ανθρωπισμού τόσο στην Αφρική όσο και σε άλλα σημεία του πλανήτη, έτσι ώστε να τερματιστεί ο εφιάλτης, ο οποίος βασανίζει σήμερα την οικουμένη.

Και βεβαίως, θα πρέπει η Ευρώπη να μεριμνήσει επιτέλους, ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να αποτελέσουν προτεραιότητα. Είκοσι δύο χρόνια μετά από την έναρξη των διαδικασιών, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι επισπεύδουσα δύναμη. Θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία επί τη βάσει των ιδίων επιδόσεων.

Η Ευρώπη θα πρέπει να μεγαλώσει, να γίνει πιο ισχυρή, να γίνει πιο δυνατή. Αυτό απαιτεί μία φωνή, μία ισχυρή θεσμική φωνή για την Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

