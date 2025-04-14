Ορισμός εκπροσώπων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζονται ως εκπρόσωποι του κόμματος στις διαρκείς Επιτροπές της Βουλής οι ακόλουθοι βουλευτές:
Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων: Δημήτρης Καιρίδης
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων: Χρήστος Καπετάνος
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων: Στέλιος Πέτσας
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων: Σταύρος Παπασωτηρίου
Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης: Σταύρος Κελέτσης
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου: Δημήτρης Μαρκόπουλος
Αναπληρωτής Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ορίζεται ο βουλευτής Βαγγέλης Λιάκος.
Με βάση το νέο τρόπο λειτουργίας και με γενικό συντονισμό του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σε κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Νέα Δημοκρατία:
- Ο εκπρόσωπος θα είναι αρμόδιος για τη συνολική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σε επίπεδο Επιτροπής.
- Ο αναπληρωτής Γραμματέας θα έχει την οργανωτική ευθύνη για την καλύτερη συλλογική λειτουργία των μελών του κόμματος στην Επιτροπή.
- Ο εισηγητής θα έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση του κόμματος στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο στο οποίο είναι αρμόδιος.
