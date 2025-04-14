Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη βομβιστική επίθεση στη Hellenic Train, με τις Αρχές να έχουν στα χέρια τους πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό, ενώ παράλληλα εξετάζεται εάν συνδέεται το περιστατικό με τα σοβαρά επεισόδια στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής είναι τρία άτομα που κινούνται στον αντιεξουσιατικό χώρο, ενώ οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους και αποκαλυπτικό βίντεο που δείχνει το πρόσωπο συνεργού του βομβιστή.

Το πρόσωπο αυτό, που δεν είχε καλυμμένο τα χαρακτηριστικά του, κινείτο σε αντίθετη φορά με τον δράστη που άφησε το σακίδιο με τον εκρηκτικό μηχανισμό και μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε στον ΣΚΑΪ για την υπόθεση πως «οι αστυνομικοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν βιντεοληπτικό υλικό και τα λάθη των δραστών είτε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού είτε πριν και μετά. Ακόμα και πριν την ανάληψη της ευθύνης, οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να βρουν κοινά στοιχεία με προηγούμενες υποθέσεις, οι οποίες δεν είχαν εξιχνιαστεί, όπως η περίπτωση του υπουργείου Εργασίας(...) Και άλλες υποθέσεις στο παρελθόν που μας έχουν απασχολήσει και έχουμε εξιχνίαση των δραστών όπως και το περιστατικό που συνέβη στους Αμπελόκηπους με τον θανάσιμο τραυματισμό ενός νέου ανθρώπου από την έκρηξη επίσης ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού».

Για το εάν συνδέεται η υπόθεση με την επίθεση στα Εξάρχεια, η κυρία Δημογλίδου απαντά πως «κάτι τέτοιο στην περιοχή των Εξαρχείων έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα στα Εξάρχεια. Δυστυχώς, είδαμε κάτι από το παρελθόν που δεν θέλουμε να ξαναδούμε ούτε εμείς και φυσικά ούτε οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι δεν χρωστάνε σε τίποτα να καταστρέφονται οι περιουσίες τους από κάποιους που ήθελαν να επιτεθούν σε αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας πυρκαγιά, ακόμα και κοντά σε εισόδους πολυκατοικιών. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν κατοίκους για να μην υπάρξει κίνδυνος για τη ζωή τους. Οι Αρχές εξετάζουν εάν συνδέεται το ένα (περιστατικό) με το άλλο».



Πηγή: skai.gr

