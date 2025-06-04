Την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τα νέα σενάρια που τον φέρνουν να ιδρύει νέο κόμμα κλήθηκε να σχολιάσει η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Δεν το βλέπω. Ο κ. Τσίπρας ακολουθεί την πεπατημένη όλων των πρώην πρωθυπουργών, των πρώην αρχηγών κλπ. Έχει δημιουργήσει ένα ινστιτούτο όπου δραστηριοποιείται μέσω αυτού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν θεωρώ ότι αυτό σημαίνει βλέψεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια παραφιλολογία ανθρώπων που λένε ότι επιστρέφει», ανέφερε αρχικά. Ούτε νομίζω τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις είναι τόσο ενθαρρυντικά που να δικαιολογούν την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα. Αν με ρωτάτε, θεωρώ κατά την άποψή μου ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα να γυρίσει. Έχει κλείσει ένας κύκλος γύρω από κάποιους ανθρώπους, προχωράνε».

Ερωτηθείσα αν η ίδια θα τον προσέγγιζε σε περίπτωση επιστροφής, η κ. Τζάκρη απάντησε «σε καμία των περιπτώσεων». «Εμείς έχουμε ένα κόμμα και μια αυτόνομη πορεία, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πολλαπλασιάσουμε τα ποσοστά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν δίνω ούτε ένα ρούπι στο σενάριο να γυρίσει ο Αλέξης Τσίπρας, τουλάχιστον μέχρι το 2027. Μετά από αυτήν τη χρονιά το έχω πει ότι δεν θα μπορώ να σας πω ούτε για τον εαυτό μου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα σενάρια επιστροφής του, ούτε μας αφορούν», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.