«Στα κράτη δικαίου δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων ούτε αποφασίζει η κυβέρνηση ή τα κόμματα για το ποιος πρέπει να απολυθεί και ποιος όχι» σημείωσε η Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Μαρία Συρεγγέλα κληθείσα να σχολιάσει την απόλυση του Κώστα Γενιδούνια από την Hellenic Train.

«Δεν είναι υπεύθυνα τα κόμματα να απαντήσουν αν ο λόγος της απόλυσης είναι σωστός ή λανθασμένος. Υπάρχει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στο οποίο μπορεί να πάει ο κ. Γενιδούνιας, αν θεωρεί πως είναι άδικη η απόλυση του» ανέφερε η κ. Συρεγγέλα σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Επιπρόσθετα, στην ερώτηση γιατί η ΝΔ δεν εξέδωσε ανακοίνωση για να καταδικάσει την απόλυση, η κ. Συρεγγέλα σημείωσε: «Ο κ. Γενιδούνιας δεν είναι αυτή τη στιγμή συνδικαλιστής, εργαζόμενος ήταν σε διευθυντική θέση. Δεν υπήρχε λόγος να βγάλουμε εμείς ανακοίνωση για το εν λόγω συμβάν, δεν γνωρίζουμε καν την αιτία για την οποία έχει απολυθεί. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε εργαζόμενη ή εργαζόμενος θεωρεί πως αδικείται μπορεί να αποταθεί στο ΣΕΠΕ το οποίο με νόμο της ΝΔ είναι ανεξάρτητη αρχή».

Τέλος, η κ. Συρεγγέλα απάντησε και σε ερώτηση που δέχτηκε αναφορικά με τις σχέσεις που έχει η ΝΔ με την Ομάδα Αλήθειας, δηλώνοντας: «Είναι μια ομάδα κοντά στις θέσεις μας, ωστόσο ούτε δολοφονεί χαρακτήρες ούτε βρίσκεται υπό την αιγίδα της ΝΔ» και πρόσθεσε: «Πρόκειται για ιδιώτες που πληρώνουν ιδιώτες. Όποιος έχει αποδείξεις για το αντίθετο να πάει στον Εισαγγελέα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

