Σάλο έχει προκαλέσει η αιματηρή επίθεση σε εκδήλωση στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το βράδυ της Τετάρτης (30/04) που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό με πυροσβεστήρα ενός διδακτορικού φοιτητή.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το στοίχημα για τους Αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλειας που ανέλαβε και την έρευνα για την επίθεση αγνώστων κουκουλοφόρων σε βάρος φοιτητή είναι να βγάλουν τις κουκούλες – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Σε πρώτο στάδιο έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας πέριξ της Νομικής και επιχειρούν να εντοπίσουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι οκτώ συνολικά δράστες. Κάνουν επί της ουσίας ανάποδα τη διαδρομή που ακολουθούσαν και προσπαθούν να βρουν το σημείο μηδέν, εκεί δηλαδή όπου συναντήθηκαν και φόρεσαν τις κουκούλες και τα κράνη.

Αν καταφέρουν και βρουν αυτό το σημείο και έχουν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους ή κάποια ή έστω ένα δυο από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τότε εκτιμούν ότι θα έχουμε και συλλήψεις.

Επιπλέον, σημειώνεται πως έδωσε κατάθεση χθες στους αστυνομικούς ο 42χρονος μεταπτυχιακός φοιτητής και υποψήφιος διδάκτορας, ο οποίος ήταν αυτός που δέχτηκε και τα οργισμένα χτυπήματά τους τόσο με τον πυροσβεστήρα όσο και με κράνη.

