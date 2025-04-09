Στο αλαλούμ και τη σύγχυση για το τι πραγματικά ισχύει με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τονίζοντας ότι «γεννώνται πολύ σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά του προέδρου Χρήστου Παπαδημητρίου».

Μιλώντας στο OPEN υπεραμύνθηκε του πορίσματος λέγοντας ότι «πέρα από το κομμάτι της πυρόσφαιρας δεν έχει αμφισβητηθεί τίποτε άλλο στο πόρισμα», τόνισε όμως ότι η ευθύνη του ΔΣ είναι δεδομένη.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Χτίστηκε ένα αφήγημα αρχικά από τον κύριο Βελόπουλο, το οποίο υιοθέτησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταφέροντας τη συζήτηση από τις σοβαρές ευθύνες που οδήγησαν στο δυστύχημα στα Τέμπη σε μια συζήτηση με κοινή ονομασία συγκάλυψη κατά της κυβέρνησης. Αυτή είναι η αλήθεια για το τι έκανε η αντιπολίτευση. Αυτό στο μενού είχε παράνομο φορτίο, χαμένα βαγόνια, εξαφανισμένους νεκρούς, μονταρισμένες συνομιλίες, μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη. Όλο αυτό το μενού υιοθέτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «συνυπέγραψαν ένα πόρισμα που μιλάει για συγκάλυψη, μπάζωμα. Βγαίνει το ένα στοιχείο μετά το άλλο και γκρεμίζει το αφήγημα της συγκάλυψη, όχι των ευθυνών», προσθέτοντας: «Είναι κατάκτηση ότι έχουμε έναν ανεξάρτητο οργανισμό διερεύνησης ενώ δεν είχαμε; Άλλο η διερεύνηση των ευθυνών για τα Τέμπη και άλλο το αφήγημα της συγκάλυψη».

«Η ευθύνη του ΔΣ του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι δεδομένη»

«Ο κ. Παπαδημητρίου και ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα δώσει τις απαντήσεις εκεί που πρέπει. Αλλά τρία είναι τα σημεία της κυβέρνησης: Η αναφορά ήταν πιθανολόγηση, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν πήρε θέση. Δεύτερον, τι να κάνει η κυβέρνηση να ζητήσει να φύγει η αναφορά για το παράνομο φορτίο επειδή πίστευε ότι δεν υπάρχει η συγκατάθεση του Πανεπιστημίου, που δεν το ήξερε. Η κυβέρνηση ήταν αμέτοχη, γιατί μια σοβαρή κυβέρνηση στη δικαστική διερεύνηση και στη διερεύνηση των ειδικών κάνει 10 βήματα πίσω και τους αφήνει να κριθούν και για τα σωστά και για τα λάθη τους, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την επιλογή του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «πρώτον φαίνεται ότι ακόμα και τις παλινωδίες ότι η κυβέρνηση δεν πήγε να κάνει συγκάλυψη και δεύτερον γεννώνται πολύ σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά του κ. Παπαδημητρίου» και συμπλήρωσε: «Δεν μηδενίζω τίποτα. Πέρα από το κομμάτι της πυρόσφαιρας δεν έχει αμφισβητηθεί τίποτε άλλο στο πόρισμα. Το αν ένα πόρισμα πρέπει να αλλάξει σε κάποια σημείο του θα το αποφασίσουν οι ειδικοί. Η ευθύνη του ΔΣ είναι δεδομένη, το τι θα γίνει θα αποφασιστεί και από τους αρμόδιους. Πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις από τους επιστήμονες για το πόρισμα και από την κυβέρνηση για το ΔΣ και το ρόλο του κ. Παπαδημητρίου».

Πηγή: skai.gr

