Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ: Δημοσιονομική σταθερότητα, επιτάχυνση των επενδύσεων η στρατηγική μας απέναντι στην αβεβαιότητα του εμπορικού πολέμου

«Μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ έναντι των εμπορικών τους εταίρων και χωρών, περιλαμβανομένης της Ε.Ε., κυριαρχεί η αβεβαιότητα στις αγορές και στις οικονομίες. Είναι ένας παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος που μόνο αρνητικές συνέπειες θα έχει», τόνισε o Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τις ΗΠΑ ανέρχονται σε 2,5 δισ. ευρώ, τονίζοντας πως δεν είναι πολύ μεγάλες ποσοτικά αλλά οι ΗΠΑ αποτελούν μια δυναμική αγορά για τη χώρα μας για σημαντικά προϊόντα. «Οι συνέπειες, όμως, δεν περιορίζονται εκεί. Η μείωση παγκοσμίως της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας δημιουργεί τον κίνδυνο ύφεσης για τις μεγάλες εξαγωγικές ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η γερμανική, και - εάν αυτό συμβεί - θα έχει επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία. Είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τους κινδύνους και να κάνουμε τις πολιτικές που πρέπει, και συγκεκριμένα: να διαφυλάξουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα σε κάθε περίπτωση, να επιταχύνουμε τις πολιτικές μας για τις επενδύσεις στη βιομηχανία, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, που φέρνει ανταγωνιστικότητα, και την καινοτομία, που την ενισχύει», δήλωσε.

«Σε αυτό στοχεύουμε με τον νέο αναπτυξιακό νόμο και τα 900 εκατ. ευρώ που θα δοθούν την επόμενη διετία με έμφαση στις παραμεθόριες περιοχές «για λόγους εθνικής ασφάλειας και για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και, κυρίως, της βιομηχανίας, για να κάνουμε πράξη τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Αναφέρθηκε και σε τομείς της βιομηχανίας που έχουν προτεραιότητα, όπως τα μέταλλα, η φαρμακοβιομηχανία, η ναυπηγική βιομηχανία και ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα. «Έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την ανάγκη υπευθυνότητας και σοβαρότητας από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, απέναντι στις δύσκολες προκλήσεις της περιόδου, οι οποίες «απαιτούν να αφήσουν στην άκρη τη συνωμοσιολογία».

Αναφερόμενος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, δήλωσε «πως είναι απαραίτητο όλοι να είμαστε προσεκτικοί και να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Ο καθένας κρίνεται και έχει την ευθύνη όσων λέει και όσων γράφει. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας, όλοι θα διαπιστώσουν ότι ειπώθηκαν τερατουργήματα και πως δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης. Δυστυχώς πολλοί αξιοποίησαν τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα για κομματικούς λόγους. Είναι ζήτημα ηθικής και δικαιοσύνης να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η εθνική τραγωδία».

