Διαρεύνηση από τον Δημόκριτο, προκειμένου να έχει την εγκυρότητα που απαιτείται, ζητεί για την εκδήλωση της πυρόσφαιρας κατά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, η ΕΟΔΑΣΑΑΜ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πρακτικό της σημερινής συνεδρίασης που έλαβε χώρα.

Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφέρεται και στην επιστολή του κυρίου Λακαφώση, την οποία δεν έλαβε ποτέ ο αναπληρωτής πρόεδρος.

Επισημαίνεται, δε, ότι «Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι μια τεκμηρίωση και αναφορά σε όλα τα σφάλματα που οδήγησαν στη σύγκρουση και όχι έρευνα για την πυροσφαιρα».

Αναλυτικά το περιεχόμενο του πρακτικού της σημερινής συνεδρίασης του ΕΟΔΑΣΑΑΜ:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 27/2025

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Τ0Υ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.).

Η 27η/2025 συνεδρίαση του Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ) που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.275597/18 – 9 – 2023 (τ. ΥΟΔΔ 988 / 23) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε την 8/4/2025 ημέρα Τρίτη, και ώρα 09:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. στα γραφεία του Οργανισμού (Βυτίνης 14-18, Νέα Φιλαδέλφεια) μετά από πρόσκληση του Αν. Προέδρου της και Προέδρου του σιδηροδρομικού τομέα με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ενημέρωση για σχετικά πορίσματος Τεμπών

Παρόντες κατά την συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:

Πρόεδρος & Πρόεδρος Αεροπορικού Τομέα: Γεώργιος Δριτσάκος

Αναπληρωτής Πρόεδρος & Πρόεδρος Σιδ/κού Τομέα: Παπαδημητρίου Χρήστος

Μέλη: Φλέσσας Γρηγόριος

Βάλαρης Χρήστος

Ευγενικός Πέτρος

Οι θεματικές ενότητες, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις με την παραπάνω σύνθεση έχουν, όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

Ενημέρωση για σχετικά πορίσματος Τεμπών

Το συμβούλιο ενημερώθηκε εκτενώς από τον αναπληρωτή πρόεδρο και πρόεδρο του σιδηροδρομικού τομέα για τα εκκρεμή σιδηροδρομικά ζητήματα.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος εισηγήθηκε να προχωρήσει οπωσδήποτε κατεπειγόντως καταρχήν με τον Δημόκριτο και στη συνέχεια με άλλα η ισχυροποίηση και επιβεβαίωση του ανοικτού σημείου του πορισματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναφορικά με τα αίτια της πυροσφαιρας με κάθε δυνατό τρόπο ώστε η εξήγηση που θα δοθεί να είναι επιστημονικά ορθή και αν είναι δυνατόν μη αμφισβητήσιμη.

Επίσης ενημερώθηκε ότι ο αναπληρωτής προεδρος έλαβε επιστολή του κυρίου Λακαφώση με την οποια ισχυρίζεται οτι ο αναπληρωτής πρόεδρος είχε ενημερωθεί από ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο δεν ήταν αποδέκτης αλλά κοινοποίηση και από τα σχετικά του για τη συμμετοχή της ΕΔΑΠΟ στην έρευνα της Γανδης στα τέλη Ιανουαρίου. Ο αναπληρωτής πρόεδρος δήλωσε ότι είχε ζητήσει εδώ και μια εβδομάδα να του δοθεί το σχετικό μήνυμα εφόσον υπάρχει και ότι αναγνωρίζει την ύπαρξη του συγκεκριμένου μηνύματος, το οποίο λόγω του τεράστιου όγκου αλληλογραφίας του και της μη ανάμειξής του με τη διερεύνηση, δεν είχε ανοίξει και διαβάσει τα συνημμένα.

Επισης θεωρεί πως η χρησιμοποίηση της ΕΔΑΠΟ από την επιτροπή διερεύνησης για τον υπολογισμό της πυρόσφαιρας και τη συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Γάνδης έγινε νόμιμα σε κάθε περίπτωση αλλανθασμένα και σε κάθε περίπτωση αλλά εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπήρχαν άλλοι τρόποι για να γίνει η έρευνα χωρις να δίνει λαβες περί αντικειμενικότητας. Ενώ εξακολουθεί να πιστεύει πως το απαιτούμενο κυρος για κάτι τέτοιο έχει μόνο ο Δημοκριτος ή ανώτατο ίδρυμα.

Επίσης ενημερώθηκε ότι ο κος Παπαδημητρίου προσπάθησε με τρία ηλεκτρονικά μηνύματα να εξασφαλίσει την συναίνεση των πανεπιστημίων της Πίζας και της Γάνδης ώστε να μην αναγκασθεί να αφαιρεθεί το αντίστοιχο τμήμα του πορίσματος αλλά αυτή δεν επετεύχθη οπότε η εν λόγω κίνηση ήταν απαραίτητη νομικά.

Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι μια τεκμηρίωση και αναφορά σε όλα τα σφάλματα που οδήγησαν στη σύγκρουση και όχι έρευνα για την πυροσφαιρα.

Το συμβούλιο εκφράζει την στήριξη του στο πόρισμα και την άψογη εργασία της ομάδας διερεύνησης και τονίζει ότι η εκτίμηση περί της μη συμμετοχής στο φαινόμενο της δημιουργίας της πυρόσφαιρας των ελαίων σιλικόνης βασίζεται σε βεβαίωση του καθηγητή του ΑΠΘ κου Κωνσταντοπούλου και φυσικά παραμένει ως έχει.

Τέλος δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν δηλώνει ότι είναι λανθασμένη η εκτίμηση που περιλαμβάνονταν στο πόρισμα αλλά όπως και η ίδια η επιτροπή είχε ζητήσει θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και πιστοποιηθεί άμεσα και όταν γίνει αυτό το σχετικό τμήμα του πορίσματος θα επανέλθει με απόλυτα πιστοποιημένα αποτελέσματα και εκτιμήσεις ανωτάτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Κατά τον πρόεδρο του σιδηροδρομικού τομέα το συμβούλιο έχει το καθήκον να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν και με τον πιο πρόσφορο τρόπο στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης των Τεμπών αναφορικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας σε κορυφαία και εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ή συναφή ιδρύματα της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, και δη τον Δημόκριτο και άλλο τουλάχιστον άλλο ένα ίδρυμα που θα επιλέξει εκείνο με ερώτημα ποια είναι η αιτία της πυροσφαιρας στα Τέμπη εφόσον δεν είναι τα έλαια σιλικόνης.

Επί των ανωτέρω σημείων, ο κ. Πέτρος Ευγενικός, μέλος του Δ.Σ., δήλωσε ότι καταρχάς θα πρέπει να είναι σαφές και συμφωνηθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ. το ακριβές αντικείμενο που θα ανατεθεί στον Δημόκριτο ή σε οποιοδήποτε άλλο ερευνητικό ή πανεπιστημιακό ίδρυμα. Επιπλέον, θα πρέπει να αποτυπωθούν με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής οποιουδήποτε ιδρύματος αναλάβει να διερευνήσει περαιτέρω τα αίτια της πυρόσφαιρας και των λοιπών εστιών φωτιάς. Ζήτησε επίσης να ενημερωθεί με ποιον τρόπο (αλληλογραφία, επιστολή, άλλο τρόπο) έγινε η ανάθεση στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης των ερωτημάτων που απάντησαν οι ερευνητές του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου με τις από 28/1/2025 αναφορές τους. Τέλος, ζήτησε συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με τα τρία ηλεκτρονικά μηνύματα που αναφέρει ο αντιπρόεδρος του οργανισμού ότι απέστειλε προκειμένου να εξασφαλίσει την συναίνεση των πανεπιστημίων της Πίζας και της Γάνδης ώστε να μην αναγκασθεί να αφαιρεθεί το αντίστοιχο τμήμα του πορίσματος, καθώς και τους λόγους που αυτή δεν επετεύχθη.

Το συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με τις προτάσεις του Προέδρου του σιδηροδρομικού Τομέα.

Λοιπά θέματα. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

