Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το πρωί την έδρα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπου ενημερώθηκε για τους ιδιαίτερα βελτιωμένους ρυθμούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων και τη θετική επίδραση που έχουν οι εκπτώσεις που πλέον προσφέρονται για την γρήγορη υποβολή και εξόφληση του φόρου.

Τις πρώτες 23 ημέρες υπεβλήθησαν 1.155.685 φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, αυξημένες κατά σχεδόν 150% συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, όταν είχαν υποβληθεί 462.565 δηλώσεις, και κατά 388% συγκριτικά με το 2023, όταν είχαν υποβληθεί μόλις 236.853.

Επισημάνθηκε η θετική επίδραση που έχει η εφαρμογή, για πρώτη φορά φέτος, συγκεκριμένου και αμετάβλητου χρονικού περιθωρίου για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος, έως 15 Ιουλίου, ενώ παράλληλα τονίστηκε η μεγάλη σημασία των κλιμακωτών εκπτώσεων, έως 4%, οι οποίες δίνονται ως επιβράβευση σε όσους ολοκληρώνουν ταχύτερα τη διαδικασία και στη συνέχεια καταβάλουν έως το τέλος Ιουλίου το σύνολο του φόρου, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά.

Μητσοτάκης: Ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερους να αξιοποιήσουν αυτό το σημαντικό κίνητρο

«Όσοι υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 30 Απριλίου έχουν έκπτωση 4%. Πολλοί συμπολίτες μας, πάνω από 1 εκατομμύριο, έχουν ήδη ανταποκριθεί. Οπότε, ενθαρρύνουμε ακόμα περισσότερους να σπεύσουν και να αξιοποιήσουν αυτό το σημαντικό κίνητρο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση των στοιχείων από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα.

«Είναι σαφές ότι μπαίνει επιτέλους μια τάξη στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με κίνητρα τα οποία δεν είναι ευκαταφρόνητα. Τα στοιχεία είναι πράγματι εντυπωσιακά και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται και το κεντρικό μήνυμα της επιβράβευσης της συνέπειας και προφανώς, της μη δυνατότητας πια του κράτους να δίνει παρατάσεις για μία διαδικασία η οποία πρέπει να είναι απολύτως θεσμοθετημένη και να γνωρίζουν όλοι ότι οι ημερομηνίες τις οποίες έχουμε προσδιορίσει είναι απολύτως δεσμευτικές», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, αυξήθηκαν κατά περίπου 100.000 σε σύγκριση με πέρυσι οι προσυμπληρωμένες και προ-εκκαθαρισμένες δηλώσεις, σε μεγάλο βαθμό χάρη στην έγκαιρη εγγραφή όλων των φορέων του Δημοσίου στο ειδικό μητρώο της ΑΑΔΕ, που διευκόλυνε την καταχώρηση των φορολογικών στοιχείων του προσωπικού τους. Η υποχρέωση εγγραφής για τους δημόσιους φορείς νομοθετήθηκε πέρυσι και προέβλεπε την επιβολή προστίμου στους προϊσταμένους υπηρεσιών που δεν θα διαβίβαζαν εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι προ-εκκαθαρισμένες δηλώσεις αφορούν πλέον περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Αγγίζουν το 94% οι επιστροφές

Όπως σημειώθηκε κατά τη σύσκεψη που ακολούθησε, το νέο σύστημα βελτιώνει την εξυπηρέτηση του πολίτη, συμβάλλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και δίνει στο κράτος πολύ καλύτερη ορατότητα ως προς τα έσοδά του και την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού.

Παράλληλα, το κράτος μπορεί να είναι πολύ πιο συνεπές στις υποχρεώσεις του έναντι των πολιτών. Ενδεικτικό είναι ότι μέχρι σήμερα έχει αποδοθεί το 93,9% των επιστροφών και συμψηφισμών φόρου που προέκυψε από τις υποβληθείσες δηλώσεις φυσικών προσώπων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε επίσης επισκόπηση των επόμενων πρωτοβουλιών της ΑΑΔΕ για την ψηφιοποίηση των συναλλαγών, την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων και τη διενέργεια ελέγχων στην αγορά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.