Συνάντηση εργασίας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, σήμερα(Τρίτη) το μεσημέρι.

Ο υφυπουργός ενημέρωσε εκτενώς τον Πρωθυπουργό για όλα τα θέματα που αφορούν στη Μακεδονία και τη Θράκη, και του παρουσίασε αναλυτικά τον προγραμματισμό δράσεων που έχει εκπονηθεί για το 2025 για όλα τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης).

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Κωνσταντίνο Γκιουλέκα ότι στην επόμενη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη θα έλθει στο ΥΜΑΘ, ώστε να γίνει μια εκτενής συζήτηση τόσο για τα έργα που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα όσο και για τα υπόλοιπα θέματα -πολιτικά, οικονομικά, επιχειρηματικά κ.α της Μακεδονίας και της Θράκης.

«Προχωρήστε δυναμικά για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Σηκώστε πιο ψηλά τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε από την πρώτη στιγμή» δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.