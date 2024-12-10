«Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι από σήμερα η Ελλάδα είναι μία εκ των 7 χωρών της ΕΕ που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία των πρώτων "εργοστασίων" τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ factories) στην Ευρώπη με χρηματοδότηση κοινοτική και εθνική», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του.

Όπως σημειώνει ο πρωθυπουργός: «Γιατί είναι σημαντική αυτή η κατάκτηση; Πρώτα και κύρια, διότι με τη δημιουργία του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης "Pharos", αναδεικνύεται η στρατηγική μας δέσμευση στην καινοτομία και την τεχνολογική ηγεσία στην Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα από τα εμβληματικά έργα που πρότεινε η Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο προσφάτως δημοσιευμένο "Σχέδιο για τη μετάβαση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης" για την καθιέρωση της Ελλάδας ως προορισμό καινοτομίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως.

Ο "Pharos" θα λειτουργήσει καταλυτικά ως κόμβος για την τεχνητή νοημοσύνη, προωθώντας την τεχνολογική πρόοδο στους τομείς της υγείας, της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα, του πολιτισμού και της γλώσσας—τομείς που συνδέονται άρρηκτα με τις προτεραιότητες που θέτει η εθνική μας στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη που δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες.

Με την υποστήριξη του υπερυπολογιστή "DAEDALUS", το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos» θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα για την ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Από την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, έως την παροχή προηγμένων υπολογιστικών πόρων και την καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ηθικής και συμμόρφωσης.

Στόχος μας, το ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης να αποτελέσει κόμβο έρευνας και γνώσης για την ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε τεχνολογικό πόλο».

«Αξίζουν συγχαρητήρια στις ηγεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του ΕΔΥΤΕ, και των καταξιωμένων ερευνητικών και ακαδημαϊκών εταίρων ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και Ερευνητικό Κέντρο "ΑΘΗΝΑ", αλλά και του Υπερταμείου. Είναι μία σημαντική εθνική επιτυχία που μας φέρνει στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία και ανοίγει νέους δρόμους για τους Έλληνες ερευνητές, το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό επιχειρείν, προσδίδοντας ταυτόχρονα στην τεχνολογική πρόοδο τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που οφείλει να έχει και πρωτίστως η Ελλάδα, χάρη στην παράδοση και τον πολιτισμό της, μπορεί να εγγυηθεί», επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης.

