Βλάχος κατά Θεοδωρικάκου: Ο υπουργός έχει παροδικό κενό μνήμης - είπε τη μισή αλήθεια

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τα βέλη του προς τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο έστρεψε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος, μετά τη χθεσινή συζήτηση επί της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε προς τον υπουργό.

Με σημερινή του δήλωση ο κ. Βλάχος κατηγορεί τον υπουργό ότι είπε τη μισή αλήθεια για τον πληθωρισμό των ετών 2007-2008-2009, όταν δηλαδή ο κ. Βλάχος ήταν σε θέση υφυπουργού Εμπορίου, μιλώντας για παροδικό κενό μνήμης του κ. Θεοδωρικάκου, καθώς απέκρυψε τα στοιχεία του 2009, έτος στο οποίο ο πληθωρισμός έπεσε στο μισό του σημερινού.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Βλάχου:

Κατά τη χθεσινή συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής μου για τη λειτουργία της αγοράς ο κ. Θεοδωρικάκος επέλεξε στο κλείσιμο της δευτερολογίας του -αφαιρώντας μου έτσι κάθε δυνατότητα απάντησης- να αναφερθεί στη δική μου περίοδο υπουργίας και να ανατρέξει στον πληθωρισμό τροφίμων των ετών 2007 και 2008.

Είτε το έκανε για να υπερασπιστεί τη δική του πολιτική, είτε το έκανε για να μειώσει τη δική μας πολιτική. Μικρή αξία έχουν τέτοιου είδους συγκρίσεις για τους καταναλωτές. Αφού όμως την επέλεξε καλό θα ήταν να έλεγε όλη την αλήθεια και όχι τη μισή. Μου προκάλεσε εύλογη απορία το γεγονός, ότι ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε μόνο στα έτη 2007 και 2008 παραλείποντας το 2009. Εκτιμώντας ότι πρόκειται για παροδικό κενό μνήμης του υπενθυμίζω ότι το 2009, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν τότε και προτείνω ξανά σήμερα είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθωρισμού στο 1,6% , δηλαδή στο μισό του σημερινού.

Αυτό που προκύπτει από την εξέλιξη των μεγεθών είναι ότι ήταν μια δύσκολη μάχη αλλά με την εφαρμογή των μέτρων αγορανομικού χαρακτήρα (transfer pricing, έλεγχοι υπερβολικής κερδοφορίας, κλπ) πάντα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας καταφέραμε να μειώσουμε σταδιακά το ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων από τον Δεκ. 2008 σταθερά σε μεγέθη κάτω του 4% και τον παραδώσαμε τον Σεπτέμβριο 2009 σε ποσοστό 1,6%.

Για την ιστορία αναφέρω ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο πληθωρισμός τροφίμων τον Σεπτέμβριο 2024 ανήλθε σε ποσοστό 3.2% δηλαδή διπλάσιο από αυτό του Σεπτεμβρίου 2009.

Πηγή: skai.gr

