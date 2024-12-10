Ξηλώθηκαν οι διοικήσεις των στρατιωτικών νοσοκομείων

Στην καρατόμηση της ηγεσίας των στρατιωτικών νοσοκομείων προχώρησε το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ειδικότερα, φεύγουν ο Απόστολος Μιχαηλίδης, διοικητής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο διοικητής του 401 ΣΝ Κωνσταντίνος Λιασκώνης, ο διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) Γεώργιος Γκούβας και ο Χαράλαμπος Χριστοφυλλάκης, επικεφαλής της Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής του ΓΕΣ.

Παράλληλα, αποχώρησαν και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ, υποναύαρχος Αντώνιος Παπαγεωργίου και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Παναγιωτης Κωστόπουλος.

Όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ολοκληρώθηκαν οι έκτακτες κρίσεις από το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) με σκοπό την αναδιοργάνωση των στρατιωτικών νοσοκομείων, όπως ζήτησε νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Αναλυτικότερα, το ΣΑΓΕ κατά τη 29η Συνεδρίαση 2024, έκρινε ως ακολούθως:

1.​Στον Στρατό Ξηράς

​«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

​(α)​Υποστράτηγο (ΥΙ) Κασίμο Δημήτριο (Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ)

​(β)​Υποστράτηγο (ΥΙ) Λιασκώνη Κωνσταντίνο (Διευθυντής/Διοικητής 401 ΓΣΝ Αθηνών)

​(γ)​Υποστράτηγο (ΥΙ) Καφαντόγια Αλκιβιάδη ( Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΥΓ)

​(δ)​Υποστράτηγο (ΥΙ) Γκούβα Γεώργιο (Διευθυντής ΣΣΑΣ)



2.​Στο Πολεμικό Ναυτικό

​«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Υποναύαρχο (ΥΙ) Παπαγεωργίου Αντώνιο ΠΝ (Διευθυντής ΓΕΝ/ΔΥΓ)

3.​Στην Πολεμική Αεροπορία

​«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Υποπτέραρχο (ΥΙ) Κωστόπουλο Παναγιώτη (Διευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ)

Παράλληλα, το ΣΑΓΕ κατά τη 30η Συνεδρίαση 2024, έκρινε ως ακολούθως:

1.​Στο Πολεμικό Ναυτικό

​Προήγαγε στον βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενής θέσης, τον Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Μωραΐτη Σωτήριο ΠΝ.

2.​Στην Πολεμική Αεροπορία

​α.​Προήγαγε στον βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενής θέσης, τον Ταξίαρχο (ΥΙ) Σιαφάκα Κωνσταντίνο

Παράλληλα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε και τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξίαρχων Υγειονομικού Ιατρών έτους 2024:

α. Προακτέου κατ’ εκλογή Ταξίαρχου Υγειονομικού Ιατρών Δημητρακόπουλου

Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:47048.

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχων Υγειονομικού

Ιατρών:

(1) Μιχαηλίδη Αποστόλου του Ιωάννη ΑΜ:46595 (Διευθυντής/Διοικητής 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκης)

(2) Χριστοφυλλάκη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47047 (Διευθυντής Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ))

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

β.​«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία του» τους:

(1)​Ταξίαρχο (ΥΙ) Βουγιουκλάκη Δημήτριο (Πρόεδρος της Ανωτάτης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ))

(2)​Ταξίαρχο (ΥΙ) Σκουφάρα Βασίλειο (Διοικητής Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ))

Τι προηγήθηκε

Η ενέργεια του υπουργού ακολουθεί τις καταγγελίες ασθενών ή των οικογενειών των θυμάτων για ιατρικά λάθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς και τις επιστολές γιατρών που έκαναν λόγο για υποστελέχωση του νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση άρχισε με έναν αστυνομικό, ο οποίος ενημερώθηκε έναν χρόνο αργότερα για τη διάγνωσή του με καρκίνο.

Ειδικότερα, η υπόθεση του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου προέκυψε έπειτα από την καταγγελία ενός αστυνομικού, ο οποίος, ενώ υποβλήθηκε σε μία απλή επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα, ενημερώθηκε με καθυστέρηση ενός χρόνου για τη διάγνωση καρκίνου. Σήμερα, ο ίδιος αγωνίζεται για τη ζωή του και ζητά να κληθεί ως μάρτυρας ένας απόστρατος συνταγματάρχης, προκειμένου να συμβάλει στην εξελισσόμενη ποινική διαδικασία.

Ακολούθησε και η υπόθεση μιας 50χρονης γυναίκας που έχασε τη φωνή της. Η γυναίκα αυτή αποτελεί μία από τις δύο νέες περιπτώσεις που αποκαλύφθηκαν από τον ΑΝΤ1. Πρόκειται για δύο ακόμη περιστατικά γυναικών που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις στο ίδιο νοσοκομείο, από τον ίδιο γιατρό, και υπέστησαν σοβαρές επιπλοκές στην υγεία τους.

