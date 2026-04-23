Του Στέφανου Νικολαΐδη

Σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας, η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα το διήμερο 24-25 Απριλίου αποκτά χαρακτήρα πολύ ευρύτερο από μια τυπική διμερή επαφή, καθώς συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και τον ρόλο της Ευρώπης σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων.

Η αυριανή συνάντηση του Γάλλου προέδρου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχει μόνο συμβολική διάσταση, αλλά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πολιτική παρέμβαση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αιχμή τη στρατηγική αυτονομία, τη σχέση με το ΝΑΤΟ και τη διαχείριση των διεθνών κρίσεων.

Κεντρικό στοιχείο της επίσκεψης αποτελεί η επικαιροποίηση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, η οποία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, διατηρεί τη σημασία της και λόγω της πρόνοιας αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση απειλής κατά της ελληνικής επικράτειας.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της ελληνογαλλικής σχέσης ως βασικού πυλώνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια συγκυρία όπου η Ευρώπη αναζητεί πιο συνεκτικά εργαλεία άμυνας, συμπληρωματικά του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η συνεργασία δεν περιορίζεται στον αμυντικό τομέα, αλλά επεκτείνεται σε πεδία όπως η οικονομία, η καινοτομία και η πολιτική προστασία, σηματοδοτώντας μια φάση περαιτέρω θεσμοθέτησης της διμερούς σχέσης.

Το «άνοιγμα» στην πυρηνική ενέργεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενεργειακή παράμετρος, με τη Γαλλία να αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στην Ευρώπη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των ενεργειακών της αναγκών μέσω αυτής.

Σύμφωνα με αναλυτές, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται πλέον διατεθειμένη να ανοίξει τη συζήτηση για δυνητική συμμετοχή της σε μια ευρωπαϊκή «πυρηνική συμμαχία», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει ήδη αφήσει ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας δύσκολα μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η προσέγγιση αυτή, όπως σημειώνεται, σηματοδοτεί την υπέρβαση ενός διαχρονικού «ταμπού» για την Ελλάδα, εντάσσοντας τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια σε πιο ρεαλιστική βάση.

Γαλλική «ομπρέλα» και γεωπολιτικό αποτύπωμα

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση για τον ρόλο της Γαλλίας ως δύναμης αποτροπής στην Ευρώπη, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο ότι το Παρίσι επιδιώκει να ενισχύσει τη λεγόμενη «πυρηνική ομπρέλα» του στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η διάσταση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για χώρες όπως η Ελλάδα, δεδομένης της γεωγραφικής τους θέσης και των προκλήσεων ασφαλείας που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, η Γαλλία διατηρεί ισχυρά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή - από την Κύπρο έως τον Λίβανο - γεγονός που, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, διαμορφώνει ένα ευρύτερο «τόξο» στρατηγικών επιδιώξεων, εντός του οποίου εντάσσεται και η ελληνογαλλική σύγκλιση.

Η επίσκεψη Μακρόν πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της απέναντι σε μια σειρά κρίσεων - από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τις προκλήσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Σε αυτό το περιβάλλον, Αθήνα και Παρίσι εμφανίζονται να συγκλίνουν ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, χωρίς να αμφισβητείται ο ρόλος του ΝΑΤΟ, αλλά επιδιώκοντας μεγαλύτερη επιχειρησιακή και πολιτική αυτοτέλεια.

Η κοινή παρουσία των δύο ηγετών στην Αθήνα αναμένεται να αποτυπώσει ακριβώς αυτή τη διπλή στόχευση: τη διατήρηση των διατλαντικών δεσμών και, ταυτόχρονα, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας να δρα αυτόνομα σε ένα ολοένα και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

