«Χρόνια πολλά στον Στρατό και το Πεζικό μας, για την εορτή του Προστάτη τους, Τροπαιοφόρου Αγίου Γεωργίου, όπως και σε όλες τις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες».

Αυτό αναφέρει με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με την «Ατζέντα 2030», στον Στρατό «αλλάζουν όλα», υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Με την «Ατζέντα 2030», στον Στρατό αλλάζουν όλα. Διαφορετική Δομή και Εκπαίδευση, Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός… pic.twitter.com/whdYlgMMf5 — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 23, 2026

«Διαφορετική Δομή και Εκπαίδευση, Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών, αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων. Αλλαγές σε όλα εκτός από την Αποστολή και τις Αξίες», τονίζει ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

