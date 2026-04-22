Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης

Σε μια κρίσιμη και ρευστή γεωπολιτικά εποχή, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 19:30, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών, για να συζητήσουν σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και τον δρόμο προς το αύριο.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Διευθυντής της εφημερίδας Η Καθημερινή, Αλέξης Παπαχελάς.

Η άμυνα και η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχέσεις με ΗΠΑ, Ρωσία και Μέση Ανατολή, τα διδάγματα από τις διαδοχικές κρίσεις, η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια και η ενίσχυση της ελληνογαλλικής συνεργασίας είναι μερικά από τα θέματα στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι δύο ηγέτες.

Η εκδήλωση με τίτλο «Προκλήσεις για την Ευρώπη: Ο δρόμος προς το αύριο» θα μεταδοθεί ζωντανά στην kathimerini.gr.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.