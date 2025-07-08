Λιβύη: Η πρώτη αντίδραση του Ευρωπαίου Επιτρόπου μετά τις επαφές για το μεταναστευτικό

«Μόλις ολοκληρώσαμε την αποστολή μας στη Λιβύη μαζί με τους Υπουργούς που είναι αρμόδιοι για τη μετανάστευση από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα» δηλώνει σε ανάρτησή του ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, επιβεβαιώνοντας από πλευράς Ένωσης ότι η συνάντηση με τον Χαλίφα Χαφτάρ ματαιώθηκε.

«Στην Τρίπολη, πραγματοποιήσαμε εις βάθος συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό Ντμπέιμπα, τον Υπουργό Εξωτερικών Αλ-Μπαούρ, τον Υπουργό Εσωτερικών Τραμπέλσι και τον Υπουργό Εργασίας Αλ-Αμπέντ. Συζητήσαμε κοινές προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης και επιβεβαιώσαμε την κοινή δέσμευση για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Αυτή η αποστολή έθεσε τις βάσεις για ευρύτερη συνεργασία.

«Οι συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Βεγγάζη τελικά δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν» δηλώνει για το «μπλόκο» του στρατάρχη Χαφτάρ και της μη αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Βεγγάζης στα ανατολικά της χώρας.

