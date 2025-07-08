Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευρωπαίος Επιτρόπος μετά τις επαφές για το μεταναστευτικό στη Λιβύη: «Bάσεις για συνεργασία» - Τι λέει για το «μπλόκο» του Χαφτάρ

«Στην Τρίπολη, πραγματοποιήσαμε εις βάθος συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό Ντμπέιμπα, τον Υπουργό Εξωτερικών Αλ-Μπαούρ, τον Υπουργό Εσωτερικών Τραμπέλσι»

Λιβύη: Η πρώτη αντίδραση του Ευρωπαίου Επιτρόπου μετά τις επαφές για το μεταναστευτικό

«Μόλις ολοκληρώσαμε την αποστολή μας στη Λιβύη μαζί με τους Υπουργούς που είναι αρμόδιοι για τη μετανάστευση από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα» δηλώνει σε ανάρτησή του ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, επιβεβαιώνοντας από πλευράς Ένωσης ότι η συνάντηση με τον Χαλίφα Χαφτάρ ματαιώθηκε. 

«Στην Τρίπολη, πραγματοποιήσαμε εις βάθος συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό Ντμπέιμπα, τον Υπουργό Εξωτερικών Αλ-Μπαούρ, τον Υπουργό Εσωτερικών Τραμπέλσι και τον Υπουργό Εργασίας Αλ-Αμπέντ. Συζητήσαμε κοινές προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης και επιβεβαιώσαμε την κοινή δέσμευση για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Αυτή η αποστολή έθεσε τις βάσεις για ευρύτερη συνεργασία.

«Οι συναντήσεις που είχαν προγραμματιστεί στη Βεγγάζη τελικά δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν» δηλώνει για το «μπλόκο» του στρατάρχη Χαφτάρ και της μη αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Βεγγάζης στα ανατολικά της χώρας. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λιβύη Μεταναστευτικό Στρατηγός Χαφτάρ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark