Η κυβέρνηση της Βεγγάζης απαγόρευσε την είσοδο στην ανατολική Λιβύη στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επικεφαλής τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη συνοδεία υπουργών από την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παρουσία τους συνιστούσε παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας.

Η κυβέρνηση της Βεγγάζης απαίτησε από τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες να εγκαταλείψουν άμεσα το έδαφος της Λιβύης.

Η αντιπροσωπεία είχε φτάσει στη Βεγγάζη για συνάντηση με την παράλληλη κυβέρνηση του Οσάμα Χαμάντ, η οποία υποστηρίζεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, που ελέγχει την ανατολική και μεγάλο μέρος της νότιας Λιβύης. Λίγο πριν, η αποστολή είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην ανταγωνιστική, διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, υπό τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά.

Η αντιπροσωπεία, την οποία συνόδευε ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Λιβύη, Νικόλα Ορλάντο, περιλάμβανε τον Επίτροπο της ΕΕ για τη Μετανάστευση Μάγκνους Μπρούνερ, τον Έλληνα Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, τον Ιταλό Υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι και τον Μαλτέζο Υπουργό Εσωτερικών Μπάιρον Καμιλέρι.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Βεγγάζης, η επίσκεψη ακυρώθηκε με την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο, όπου τα μέλη της χαρακτηρίστηκαν «persona non grata» και τους ζητήθηκε να εγκαταλείψουν άμεσα το λιβυκό έδαφος.

Πού διαφώνησαν

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανέμεναν να συναντήσουν αποκλειστικά τον Χάφταρ και αρνήθηκαν πρόσκληση για συνάντηση με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της παράλληλης κυβέρνησης που στηρίζει ο Χάφταρ, της αποκαλούμενης κυβέρνησης «Εθνικής Σταθερότητας», συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Εξωτερικών και του πρωθυπουργού.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε «διπλωματικό επεισόδιο» επειδή η ΕΕ δεν αναγνωρίζει την ανατολική κυβέρνηση.

Οι αντιπροσωπείες βρίσκονταν στον χώρο VIP του αεροδρομίου και επρόκειτο να πραγματοποιήσουν συνάντηση, όμως ο Χάφταρ ήθελε να συμμετάσχουν αρκετοί υπουργοί, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Βεγγάζης.

Αυτό δεν ήταν αποδεκτό για τον Επίτροπο της ΕΕ και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς ο Μπρούνερ είχε συμφωνήσει μόνο σε συνάντηση με τον Χάφταρ με ευρωπαϊκές πηγές να σημειώνουν ότι η αντίδραση του Χάφταρ ήταν σκηνοθετημένη.

Η κυβέρνηση Χαμάντ είχε ήδη προειδοποιήσει από τη Δευτέρα ότι κανένας ξένος επισκέπτης ή διπλωματική αποστολή δεν θα πρέπει να εισέρχεται ή να μετακινείται στη Λιβύη χωρίς προηγούμενη έγκριση, αναφέρει το Reuters.

Νωρίτερα, η ιταλική εφημερίδα La Stampa, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας, είχε μεταδώσει ότι το περιστατικό οφείλεται σε παρεξήγηση που σχετίζεται με ζητήματα πρωτοκόλλου.

Ειδικότερα, διπλωματικές πηγές ανέφεραν στη La Stampa ότι το περιστατικό δεν συνιστά εχθρική ενέργεια, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχε επίσημη άδεια προσγείωσης, αλλά και συνεννόηση για προγραμματισμένη συνάντηση με τις τοπικές αρχές.

Την ίδια ώρα, η Corriere della Sera, επικαλούμενη πηγή του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, μετέδωσε ότι ο χαρακτηρισμός «persona non grata» δεν αφορά τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, αλλά ενδεχομένως κάποιο άλλο μέλος της αποστολής.

Εκτιμάται επίσης ότι δεν αφορά ούτε τον Έλληνα υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνάντηση με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατηγό Χαφτάρ.

Σε πρόβλημα της κυβέρνησης της Βεγγάζης με την ΕΕ παραπέμπει ο υπουργός Εσωτερικών της Μάλτας, Μπάιρον Καμιλέρι, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook μετά την επιστροφή του στη Μάλτα ανέφερε ότι «δυστυχώς, η προγραμματισμένη συνάντηση στη Βεγγάζη ακυρώθηκε λόγω ζητήματος που αφορά στο πρωτόκολλο μεταξύ των τοπικών αρχών και της αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στη Λιβύη».

Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η οποία νωρίτερα μαζί με την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ συναντήθηκαν στην Τρίπολη με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης.

Κατά τη συνάντηση οι αξιωματούχοι έστειλαν σαφές μήνυμα, ότι θα βοηθήσουν τη Λιβύη προκειμένου να περιορίσει τις παράνομες μεταναστευτικές ροές, να αποτρέψει νέες αναχωρήσεις προς την Ευρώπη και να διευκολύνει τον επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοίνωση της Λιβυκής Κυβέρνησης υπ’ αριθμ. (19) του έτους 2025 σχετικά με τις υπερβάσεις των Υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Μάλτας και του Επιτρόπου της Ε.Ε. για τη Μετανάστευση

Η ανακοίνωση αφορά στην ξεκάθαρη παραβίαση διπλωματικών κανόνων και διεθνών πρωτοκόλλων, καθώς και στην ανάρμοστη συμπεριφορά που αγνοεί την εθνική κυριαρχία της Λιβύης, μέσω της απόπειρας εισόδου αντιπροσωπείας ξένων αξιωματούχων στο έδαφος της χώρας χωρίς συντονισμό ή έγκριση από τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές.

Η κυβέρνηση καταδικάζει την επίσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Μάλτας, καθώς και του Επιτρόπου Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση και έγκριση από τις αρμόδιες λιβυκές αρχές, και τους θεωρεί ανεπιθύμητα πρόσωπα στο έδαφος της Λιβύης.

Η κυβέρνηση επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στις αρχές της διπλωματίας και των διεθνών οργανισμών, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και τη σημασία του συντονισμού οποιασδήποτε διεθνούς επίσκεψης μέσω των επίσημων διαύλων.

Τέλος, η Λιβυκή Κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι θα απορρίψει κάθε πράξη που πλήττει την κυριαρχία της, ανεξάρτητα από το ποιος την επιχειρεί, και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα, τις αρχές και τους εθνικούς της στόχους.

Δρ. Οσάμα Σαάντ Χαμάντ

Πρωθυπουργός της Λιβυκής Κυβέρνησης



