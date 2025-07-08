Μητσοτάκης: Συνάντηση με Πλεύρη την Τετάρτη στη σκιά της μεταναστευτικής κρίσης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την Τετάρτη στις 12μμ προγραμματισμένη συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη, στο Μέγαρο Μαξίμου στον απόηχο της επίσκεψης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στη Λιβύη και της μεταναστευτικής κρίσης στην Κρήτη.

Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Ρώμη, όπου θα λάβει μέρος στις εργασίες της Διάσκεψης για την Ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Κατά τη συνάντηση στην Τρίπολη με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μαζί με την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, έστειλαν σαφές μήνυμα, ότι θα βοηθήσουν τη Λιβύη να κρατήσει τους παράνομους μετανάστες, να αποτρέψει τις αναχωρήσεις προς την ΕΕ και παράλληλα να επιστρέψουν οι παράνομοι μετανάστες πίσω στην πατρίδα τους.

