Τρίπολη προς Ευρωπαίους για μεταναστευτικό: «3 με 4 εκατ. παράνομοι μετανάστες στη Λιβύη»

Στη Λιβύη αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία με τέσσερα εκατ. παράνομοι μετανάστες, εκτιμά η προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης σε ανακοίνωσή της μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα και υπουργών του με υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ αυτών και τον Θάνο Πλεύρη.

Η Τρίπολη κάνει λόγο «για μάχη ενάντια σε συμμορίες» και «θύλακες χάους», ενώ διαβεβαιώνει ότι έχει «σχέδιο» που αποσκοπεί στην εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η μεταβατική κυβέρνηση διαμηνύει ότι επιδιώκει να υπογράψει επίσημη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεσμοθέτηση και την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού,

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διεθνώς αναγνωρισμένη λιβυκή κυβέρνηση φιλοξένησε την Τρίτη υπουργική συνάντηση υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή αρκετών υπουργών αρμόδιων για τα εσωτερικά θέματα και εκπροσώπων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, για να συζητηθούν οι αυξανόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση, υπό το πρίσμα της επείγουσας ανάγκης για μια συλλογική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτού του σύνθετου ζητήματος.

Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόσι, ο Μαλτέζος Υπουργός Εσωτερικών, Ασφάλειας, Μεταρρυθμίσεων και Ισότητας, Μπάιρον Καμιλέρι, ο Πρέσβης της ΕΕ στη Λιβύη, Νίκολα Ορλάντο, και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕ για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την περιοχή του Κόλπου, Πρέσβης Στέφανο Σανίνο.

Ο Πρωθυπουργός Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα υποστήριξε στους Ευρωπαίους απεσταλμένους ότι η Λιβύη «διεξάγει μια πραγματική μάχη ενάντια σε συμμορίες και ένοπλες ομάδες που επωφελούνται από το μεταναστευτικό ζήτημα και εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων και το οργανωμένο έγκλημα, τονίζοντας ότι αυτοί οι παράγοντες αποτελούν άμεση απειλή τόσο για την τοπική όσο και για τη διεθνή ασφάλεια».

Ο Ντμπέιμπα σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει αναθέσει στο μεταβατικό Υπουργείο Εσωτερικών την προετοιμασία ενός «ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου» για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, εστιάζοντας στην πρακτική συνεργασία με τους εταίρους και αντανακλώντας μια σαφή πολιτική βούληση για την οικοδόμηση βιώσιμων λύσεων.

Δήλωσε ότι αυτό το σχέδιο ευθυγραμμίζεται με μια μεγάλης κλίμακας εθνική εκστρατεία που προετοιμάζεται με την υποστήριξη αρκετών φιλικών χωρών. Η εκστρατεία στοχεύει στην εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης, στην ενίσχυση του ελέγχου των συνόρων και στην αποκατάσταση της τάξης σε περιοχές που εκμεταλλεύεται το οργανωμένο έγκλημα.

Σύμφωνα με την Τρίπολη, «ο πρωθυπουργός της Λίβυης τόνισε ότι η αντιμετώπιση της μετανάστευσης συνδέεται με το ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι η επέκταση της κρατικής εξουσίας και η εξάλειψη των θυλάκων χάους συμβάλλει άμεσα στον έλεγχο των συνόρων και στη μείωση της παράνομης δραστηριότητας». Πρόσθεσε ότι «το όραμα της κυβέρνησης υπερβαίνει τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και περιλαμβάνει την οικοδόμηση αποτελεσματικών θεσμών που σέβονται την κυριαρχία και τηρούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ζητώντας μια διεθνή συνεργασία που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την κοινή ευθύνη, αντί για προσωρινές λύσεις».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Εμάντ αλ Τραμπέλσι, ανακοίνωσε ότι το εθνικό σχέδιο θα ξεκινήσει με αυξημένο εθελοντικό επαναπατρισμό και θα περιλαμβάνει την απέλαση οποιουδήποτε εισήλθε παράνομα στη χώρα και προκάλεσε ζητήματα ασφάλειας ή κοινωνικά. Εκτίμησε ότι υπάρχουν σήμερα στη Λιβύη μεταξύ τριών και τεσσάρων εκατομμυρίων παράνομων μεταναστών.

Ο Αλ Τραμπέλσι τόνισε ότι «η κατάσταση απαιτεί σοβαρή διεθνή συνεργασία», και εξέφρασε τη φιλοδοξία της μεταβατικής κυβέρνησης να υπογράψει επίσημη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεσμοθέτηση και την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού, διασφαλίζοντας την κατανομή των βαρών και την ενισχυμένη σταθερότητα στη Λιβύη και την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσίασε επίσης το σχέδιό του για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας εντός και εκτός των πόλεων, στην ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων για την αποτροπή της εισροής μεταναστών, στην απέλαση όσων βρίσκονται ήδη στη χώρα και στην τακτοποίηση του καθεστώτος των ατόμων που χρειάζονται στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

