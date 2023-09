Έβρος: Κάηκε σχεδόν το 60% του δάσους της Δαδιάς Ελλάδα 13:59, 10.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς