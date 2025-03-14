Μαξίμου: Ανασχηματισμός μεγάλης ανανέωσης και ευκαιριών

Για ανασχηματισμό μεγάλης ανανέωσης και ευκαιριών στα νέα στελέχη έκαναν λόγο κυβερνητικές πηγές λίγο μετά τις ανακοινώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλάζει γενιά και φιλοσοφία: Στόχος η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα στο κυβερνητικό έργο, τονίζουν.

Ευρύτερο συντονιστικό ρόλο στη νέα κυβέρνηση ανέλαβε ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα έχει την εποπτεία των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων. Παράλληλα ο Άκης Σκέρτσος εκτός από τον γενικό συντονισμό θα εποπτεύει τα κοινωνικά και θεσμικά υπουργεία.



Το δύσκολο έργο της σύνδεσης της οικονομικής πολιτικής και των δημοσιονομικών επιτυχιών της κυβέρνησης με την καθημερινότητα των πολιτών, χωρίς καμία έκπτωση στη δημοσιονομική πειθαρχία, ανέλαβε ο επιτυχημένος 42χρονος Κυριάκος Πιερρακάκης του gov.gr και των μη κρατικών Πανεπιστημίων, ο οποίος θα είναι σε στενή συνεργασία με τον κ. Χατζηδάκη.

Ο λόγος στη νέα γενιά – Οι τριαντάρηδες και σαραντάρηδες της κυβέρνησης

Για τον σχεδιασμό του νέου κυβερνητικού σχήματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε μια κεντρική πολιτική απόφαση: να εμπιστευτεί και να δώσει ευκαιρίες στη νέα γενιά.



Ο ανασχηματισμός ανακοινώθηκε από τον 37χρονο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια ανταποκρίθηκε με επιτυχία στο δύσκολο ρόλο του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου και παραμένει στη θέση του.



Το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο των Υποδομών και των Μεταφορών, ο Πρωθυπουργός το εμπιστεύτηκε στον 44χρονο Χρίστο Δήμα και στον 37χρονο Κωνσταντίνο Κυρανάκη (που τον όρισε αναπληρωτή υπουργό για τις Μεταφορές) και του πιστώνεται η επιτυχία του Κτηματολογίου.



Τη δύσκολη αποστολή για την αντιμετώπιση του δημογραφικού στο Υπουργείο Οικογένειας ανέλαβε η επίσης 37χρονη Δομνα Μιχαηλίδου, που αναμένεται να φέρει σε λίγο καιρό στον κόσμο το πρώτο της παιδί.



Στο νευραλγικό πόστο της Πολιτικής Προστασίας, Υπουργός τοποθετήθηκε ο 42χρονος Γιάννης Κεφαλογιάννης μετά από μια επιτυχημένη θητεία ως Υφυπουργός στο Άμυνας, διαδεχόμενος τον Βασίλη Κικίλια που μετακινείται στο Ναυτιλίας.



Το φορολογικό κομμάτι στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ανέλαβε ο 41χρονος Γιώργος Κώτσηρας, ενώ στη γενιά των 40+ ανήκει και η Σοφία Ζαχαράκη που θα έχει πλέον την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.



Στην ίδια γενιά ανήκει και ο Κώστας Κατσαφάδος που ανέλαβε την Κρατική Αρωγή ως Υφυπουργός στο Πολιτικής Προστασίας, αλλά και ο Θοδωρής Λιβάνιος που παρέμεινε στο Εσωτερικών.

Οι τεχνοκράτες της κυβέρνησης

Μαζί με την αξιοποίηση πολλών έμπειρων προσώπων από την ΚΟ που είναι ταυτισμένοι με την πορεία του κόμματος της ΝΔ, όπως ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο Θανάσης Δαβάκης, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης και η Άννα Καραμανλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τεχνοκράτες υψηλού κύρους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα πόστα που είναι απαραίτητοι, όπως ο Νίκος Τσάφος που ως Υφυπουργός ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Ενέργειας (με υπουργό τον έμπειρο Σταύρο Παπασταύρου), ο πρώην Πρύτανης Νίκος Παπαϊώαννου που αναβαθμίζεται από Γενικός Γραμματέας σε Υφυπουργό με αρμοδιότητα την τριτοβάθμια εκπαίδευση για να υλοποιήσει όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και ο Αρίστος Δοξιάδης που αναλαμβάνει ως Υφυπουργός την Έρευνα και Καινοτομία, τομείς δηλαδή, στους οποίους έχει διαπρέψει σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επίσης χαρακτηριστικό του νέου σχήματος είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανακύκλωση προσώπων, ενώ διατηρήθηκε η σύνθεση σε υπουργεία όπως το Υγείας, όπου τρέχουν τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων και η ανακαίνιση όλων των δομών Υγείας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.



Το ίδιο συνέβη και στην ηγεσία των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

