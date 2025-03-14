Στις 11 το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, θα ανακοινώσει τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού.

Το όνομα του Κυριάκου Πιερρακάκη φαίνεται ότι έχει κλειδώσει για το υπουργείο Οικονομικών, στη θέση του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Ως πιθανότερη αντικαταστάτρια του κ. Πιερρακάκη στο υπουργείο Παιδείας φέρεται η Σοφία Ζαχαράκη, για τη θέση της οποίας στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εκτιμάται ότι θα προτιμηθεί η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Έτσι θα ανοίξει μια θέση στο υπουργείο Υγείας, όπου θα μπορούσε να τοποθετηθεί κάποιος νεοεισαχθείς στο κυβερνητικό σχήμα βουλευτής. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναπληρωτής υπουργός θα είναι ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από το υπουργείο Οικονομικών, σε δύσκολο γρίφο εξελίχθηκαν τα υπουργεία Ναυτιλίας και Υποδομών.

Το τελευταίο ήταν μάλλον αναμενόμενο, δεδομένης της σύνδεσής του με το δυστύχημα των Τεμπών. Αν και ο κλάδος των Μεταφορών φαίνεται ότι έχει κλείσει με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη αναπληρωτή υπουργό και τον Χρίστο Δήμα υπουργό.

Στο Ναυτιλίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένα στέλεχος που εκδήλωσε ζωηρό ενδιαφέρον για τη θέση, αλλά γενικά υπήρξε μάλλον απροθυμία από τα άλλα δύο στελέχη που βολιδοσκοπήθηκαν.

Ο Μάκης Βορίδης κατευθύνεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στο υπουργείο Μετανάστευσης και ο Γιάννης Κεφαλογιάννης στο Πολιτικής Προστασίας.

Από την κυβέρνηση θεωρείται ότι θα απομακρυνθούν οι Χρήστος Σταϊκούρας, Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Χρήστος Στυλιανίδης, που το έχει ζητήσει.

Στην κυβέρνηση αναμένεται, αντίστοιχα, να επιστρέψουν οι Σταύρος Παπασταύρου (Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Κώστας Σκρέκας, Θάνος Πλεύρης.

Ο Βασίλης Κικίλιας έχει ζητήσει να μετακινηθεί από το Πολιτικής Προστασίας, οπότε αυτά τα ονόματα «παίζουν» για τα τέσσερα υπουργεία που θα μείνουν ακέφαλα (Υποδομών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Πολιτικής Προστασίας). Βεβαίως, ποτέ δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο εκπλήξεων από τις καραμπόλες που σχεδόν πάντοτε προκύπτουν στους ανασχηματισμούς.

Αμετακίνητοι αναμένεται να μείνουν οι: Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Φλωρίδης, Θοδωρής Λιβάνιος, Άδωνις Γεωργιάδης και Λίνα Μενδώνη.

Πηγή: skai.gr

