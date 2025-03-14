Κυριάκος Πιερρακάκης: Ποιος είναι ο νέος «τσάρος» της ελληνικής οικονομίας

Νέος «τσάρος» της ελληνικής οικονομίας είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης που ανακοινώθηκε σήμερα, Παρασκευή, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι πολιτικός επιστήμονας και πληροφορικός, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, στα Κάτω Πατήσια, και έχει καταγωγή από την Αρεόπολη και τις Κροκεές Λακωνίας.

Στις εθνικές εκλογές του 2023 εξελέγη βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και ανέλαβε υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έναν ρόλο που κατείχε μέχρι και σήμερα.

Επίσης είχε, διατέλεσε υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει προεδρεύσει δύο φορές στη Σύνοδο του Global Strategy Group του ΟΟΣΑ, το 2021 και το 2024.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπήρξαν πολλές διακρίσεις για το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για τον ίδιο.

Ενδεικτικά, έλαβε τιμητικό βραβείο για τη συμβολή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας από το British Computer Society, καθώς και δύο βραβεύσεις από το WITSA – Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας: το 2021 για τo συνολικό έργο του υπουργείου και το 2022 για την εφαρμογή «myhealth».

Ακόμα, ανέλαβε Διευθυντής Ερευνών του ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού οργανισμού έρευνας και ανάλυσης, «διαΝΕΟσις». Από τη θέση αυτή συντόνισε σειρά ερευνητικών ομάδων για την παραγωγή μελετών που είχαν ως κύριο αντικείμενο την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Νωρίτερα είχε εργαστεί σε ερευνητικά ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού πάνω σε θέματα που αφορούν στην ψηφιακή πολιτική.

Όσον αφορά στις σπουδές του, αξίζει να σημειωθεί πως αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο MIT (M.Sc. στην τεχνολογική πολιτική). Νωρίτερα, το 2007, είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Harvard Kennedy School (Master στη δημόσια πολιτική), ενώ το 2005 είχε αποφοιτήσει από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων.

Το 2014 νυμφεύτηκε την πολιτικό μηχανικό Δήμητρα Μουστακάτου, με την οποία απέκτησε τρία τέκνα, τον Στέφανο και τις δίδυμες, Παναγιώτα και Αικατερίνη.

