«Το στρατηγικό αδιέξοδο του Πρωθυπουργού αποδεικνύεται περίτρανα με τον ανασχηματισμό του ‘’μικρού και ευέλικτου’’ κυβερνητικού σχήματος», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης.

Όπως επισημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση μέσω του εκπροσώπου Τύπου της, Κώστα Τσουκαλά: «Στο κύκνειο άσμα του ο κ. Μητσοτάκης παραμένει εμμονικός στην ίδια αποτυχημένη και καταδικασμένη στη συνείδηση των πολιτών συγκεντρωτική συνταγή διακυβέρνησης.

Υπογραμμίζει πόσο ξέπνοη μεταρρυθμιστικά είναι η κυβέρνηση του με την ανακύκλωση αποτυχημένων υπουργών σε διαφορετικούς ρόλους και επιβραβεύοντας άλλους που έδωσαν διαπιστευτήρια πίστης αναπαράγοντας την πιο σκληρή κυβερνητική γραμμή και περιφρονώντας τα αιτήματα της κοινωνίας για δικαιοσύνη και λογοδοσία».

Και συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ:

«Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά γυρίζουν οριστικά την πλάτη στα προβλήματα των πολιτών δηλώνοντας ότι μέχρι τη δεδομένη πλέον εκλογική τους ήττα μόνη προτεραιότητα είναι η νομή της εξουσίας και η διαχείριση των εσωκομματικών ζητημάτων και των μικροκομματικών διευθετήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ο ανασχηματισμός σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του συστήματος εξουσίας Μητσοτάκη, που ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε. Κουράστηκε και κούρασε».

«Η χώρα, όμως, και οι πολίτες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο. Η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική και άμεση και το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμα του είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας», καταλήγει.



