Δένδιας: Κατάργηση της παραμονής αξιωματικών εκτός οργανικών θέσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με οδηγίες του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, προς τα Γενικά Επιτελεία και σε συνέχεια του εξορθολογισμού του αριθμού των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», κρίθηκε μη διατηρητέο από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων το σύνολο των εκτός οργανικών θέσεων αξιωματικών (εξ υπαξιωματικών) των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας και έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα οποία δεν θίγονται.

Όπως ανακοινώθηκε, με την εξέλιξη αυτή σταματά να εφαρμόζεται στην πράξη ένα παράδοξο καθεστώς στο οποίο στελέχη τα οποία δεν είχαν προαχθεί επιβραβεύονταν με την παραμονή στο στράτευμα εκτός οργανικών θέσεων.

Παράλληλα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, αίρεται η αδικία σε βάρος των στελεχών τα οποία αποστρατεύθηκαν.

Η κατάργηση της συγκεκριμένης πρακτικής συμβάλλει στην ορθολογική κατανομή πόρων και προσωπικού και επιτρέπει να τεθεί σε νέα βάση το μισθολογικό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο το 2020 - 2025 το ετήσιο συνολικό κόστος μισθοδοσίας των αξιωματικών εκτός οργανικών θέσεων ξεπέρασε τα 157 εκατ. ευρώ, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Συνεπές βήμα εξορθολογισμού η κατάργηση της πρακτικής της παραμονής Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ)»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ατζέντας 2030, υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, σημείωναν πηγές του ΥΠΕΘΑ.



Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι στον πυρήνα του νέου εθνικού σχεδιασμού τίθεται ο εξορθολογισμός σε κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν το στρατιωτικό προσωπικό, όπως:

Ο Αριθμός του προσωπικού που θα στελεχώνει τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας τα επόμενα χρόνια, κυρίως σε επίπεδο Ανώτερων και Ανώτατων αξιωματικών, ο οποίος σήμερα είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με πολλές άλλες χώρες, αλλά και ασύμβατος με τη Νέα Δομή δυνάμεων που προβλέπεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η αναδιάταξη του χάρτη των Σχηματισμών και των Μονάδων ανά την Ελλάδα, μέσω και των συγχωνεύσεων που προωθούνται, ώστε να υπηρετούνται οι ανάγκες Άμυνας της χώρας, έναντι πραγματικών απειλών και κινδύνων.

Η ανάγκη κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών, με βάση τα νέα επιχειρησιακά δεδομένα που δημιουργούν οι σύγχρονες εξελίξεις στα πεδία των μαχών.

Η δημιουργία νέων υπηρεσιακών δομών, όπως για παράδειγμα η διακλαδική υποστήριξη της αεράμυνας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», η ενσωμάτωση μη επανδρωμένων αεροχημάτων και εν γένει αυτόνομων συστημάτων και στους τρεις κλάδους κλπ.

Η καλύτερη και δικαιότερη ιεραρχική εξέλιξη των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η διαρκής προσπάθεια, εντός των ορίων των δημοσιονομικών αντοχών της Πατρίδας μας, για τη διασφάλιση καλύτερων μισθών, ευκαιριών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και συνθηκών διαβίωσης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η προώθηση ενός σύγχρονου μοντέλου θητείας και εφεδρείας και της εθελοντικής στράτευσης των γυναικών

Άμεση κατάργηση της πρακτικής των Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων

Με βάση τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε ένα ακόμη βήμα, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, καταργώντας την πρακτική της παραμονής στο Στράτευμα Αξιωματικών (εξ Υπαξιωματικών) εκτός οργανικών θέσεων, η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Με την κατάργηση της πρακτικής της παραμονής των ΕΟΘ, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στα Γενικά Επιτελεία, κρίνεται μη διατηρητέο το σύνολο των Αξιωματικών (εξ Υπαξιωματικών) εκτός οργανικών θέσεων των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε αυτές σήμερα και έχουν συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 581 στελέχη.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για στελέχη που διαθέτουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, άρα από την εξέλιξη αυτή δεν θίγεται κανένα απολύτως ασφαλιστικό τους δικαίωμα.

Ποιο είναι το όφελος από την κατάργηση της πρακτικής της παραμονής των ΕΟΘ

Πρόκειται για μια απόφαση με θετικό πρόσημο σε αξιακό, οικονομικό και επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς:

Επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και τερματίζεται οριστικά ένα παράδοξο καθεστώς θέσπισης διαφορετικών μέτρων και σταθμών, το οποίο, χωρίς κανένα κριτήριο επιλογής, είχε ως συνέπεια στελέχη τα οποία δεν είχαν προαχθεί, να επιβραβεύονται με την παραμονή τους στο στράτευμα.

Δίνεται η δυνατότητα να κατανεμηθούν ορθολογικότερα σημαντικοί οικονομικοί πόρο, που θα μπορέσουν να διατεθούν για τη βελτίωση του μισθολογίου των υπηρετούντων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Μόνον το 2020 - 2025, το κόστος μισθοδοσίας των 581 στελεχών ΕΟΘ ξεπέρασε τα 157 εκατ. ευρώ .

. Δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στις μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού τα στελέχη αυτά υπηρετούσαν σε θέσεις γραφείου και δεν διέθεταν τις δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Αποτελεί συνεπές βήμα και συνέχεια του περιεχομένου της «Ατζέντας 2030» και την εφαρμογή της κατά τις κρίσεις του Ιανουαρίου του 2025, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μείωση του αριθμού των Συνταγματαρχών, ο οποίος ήταν τριπλάσιος των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε επισημάνει πως «πρόκειται για ένα ακόμη συνεπές βήμα, που αντιμετωπίζει τον υδροκεφαλισμό από τον οποίο πάσχουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ο οποίος είναι τελείως ασύμβατος με την ατζέντα 2030, στο πλαίσιο της οποίας είναι αναγκαίο να υπάρχει εξορθολογισμός όσον αφορά το προσωπικό τους. Κι αυτό πρέπει να γίνει το γρηγορότερο δυνατό, για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων».



Πηγή: skai.gr

