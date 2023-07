Μητσοτάκης: Η ευπρέπεια και η διακριτικότητα σημαντικά για όποιον διεκδικεί δημόσιο αξίωμα - Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιφέρειες Πολιτική 19:23, 31.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εν ενεργεία περιφερειάρχες τους οποίους το κόμμα επέλεξε τελικά να μην στηρίξει και να εξάρω την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισαν αυτή την κομματική επιλογή» είπε για Πατούλη και Νίκα