Απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Πατούλης - Θα στηρίξω την επιλογή του κόμματός μου Πολιτική 15:52, 31.07.2023

«Η Νέα Δημοκρατία είναι στην καρδιά μου. Δεν δημιούργησα ποτέ πρόβλημα στο κόμμα μου, δεν πρόκειται να δημιουργήσω ούτε τώρα» αναφέρει ο Περιφερειάρχης Αττικής στην ανακοίνωσή του