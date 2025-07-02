Φαίνεται ότι στο ΠΑΣΟΚ διαβάζουν τα δημοσιεύματα των εφημερίδων αποσπασματικά, αποσιωπώντας τα βασικότερα τους συμπεράσματα, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη μετά το δημοσίευμα της Καθημερινής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά λοιπόν με το σημερινό δημοσίευμα της «Καθημερινής», παραπέμπουμε στην απάντηση που έδωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης:

«Από αυτά τα οποία διαβάζω, χωρίς να έχω λόγο να διαψεύσω την “Καθημερινή” και το ρεπορτάζ της, τι προκύπτει; Ότι ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκος το 2023, δηλαδή μετά τις εκλογές και πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, είχε την άποψη ότι δεν έπρεπε να πληρωθούν κάποια “κόκκινα” όπως τα έλεγε ΑΦΜ. Αν δείτε το ρεπορτάζ, νομίζω είναι 9.300 ΑΦΜ. Έλεγε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι “εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν πρέπει να πληρωθούν”. Και οι συνεργάτες του Μαξίμου, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, γιατί ο κ. Γιάννης Μπρατάκος ήταν τότε υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, άφησαν αυτονοήτως τον κ. Σημανδράκο να μπλοκάρει αυτά τα ΑΦΜ».

Δηλαδή οι πληρωμές του 2023 έγιναν όπως ακριβώς είχαν αποφασισθεί από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους μπλοκαρισμένους «κόκκινους» ΑΦΜ εκτός των ενισχύσεων.

Το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή, από αυτό που «κατάλαβε» το ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός οφείλει απαντήσεις

Ανακοίνωση με αφορμή το δημοσίευμα της «Καθημερινής» εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας πως «ο πρωθυπουργός οφείλει απαντήσεις για το πότε τον ενημέρωσε ο πιο στενός του συνεργάτης στο Μαξίμου για τα 9.309 “κόκκινα” ΑΦΜ στον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

«Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα “Καθημερινή”, με δύο επιστολές -ενημερωτικά σημειώματα, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, ενημέρωνε τον τότε Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκο για την ύπαρξη 9. 309 “αμαρτωλών” ΑΦΜ, τα οποία μάλιστα εξαίρεσε από τις τότε πληρωμές.

Η υποκριτική παράσταση “δεν ήξερα, δεν γνώριζα”, που ο πρωθυπουργός ανεβάζει τις τελευταίες ημέρες, κατέβηκε με πάταγο. Το Μέγαρο Μαξίμου όχι μόνο ήταν ενήμερο για το πάρτι κακοδιαχείρισης και διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά το κάλυπτε από τότε».

Στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ θέτει τα εξής ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό, που -όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη- είναι βαρύτατα εκτεθειμένος:

Δεν τον ενημέρωσε ο πιο στενός του συνεργάτης τότε στο Μαξίμου για την ύπαρξη των «αμαρτωλών» ΑΦΜ; Για ποια θέματα συζητούν στο Μαξίμου, αν όχι για κάτι τέτοιας σοβαρότητας;

Για ποιον λόγο επί δύο χρόνια σκέπαζε το πρωτοφανές αυτό σκάνδαλο;

«Οι σημερινές αποκαλύψεις -που όπως πληροφορούμαστε από την εφημερίδα “Καθημερινή” θα ενταχθούν στην επίμαχη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ-, πιστοποιούν ότι το κύκλωμα κομματαρχών της Νέας Δημοκρατίας, ελεγκτών και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε προστασία και κάλυψη στο ανώτατο επίπεδο της κυβέρνησης», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

